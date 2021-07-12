SSB: 'Hisar O Seri Üretim Sözleşmesi imzalandı'



- Cumhurbaşkanlığı Savuma Sanayii Başkanlığı, Hisar O+ Seri Üretim Sözleşmesi'nin imzalandığını, sözleşme kapsamındaki teslimatların 2024’e kadar gerçekleştirilmesinin planlandığını duyurdu. Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yapılan paylaşımda, "Hisar O+ Seri Üretim Sözleşmesi başkanlığımız ile Aselsan - Roketsan iş ortaklığı arasında imzalandı. Sözleşme kapsamındaki teslimatların 2024’e kadar gerçekleştirilmesi planlanıyor" ifadelerine yer verildi.



