Sondaj ustası hem karada hem suda gidebilen kayık geliştirdi

-Hem karada araç hem suda gidebilen kayık motorundan detay

-Kayık pervanesinden detay

-kaynak atölyesinden detay

-Kaynak ve Sondaj ustası Ender Demir icat ettiği arcı çalıştırmasından detay

-karayolundan gitmesinden detay

-Veysel Eroğlu Baraj Gölü'nün barajına girmesinden detay

-barajda vatandaşlarla suda gezmesinden detay

-Kaynak ve Sondaj ustası Ender Demir röportaj

-Vatandaş Musa Aşık röportaj

-tekne sudan çıkıp karayoluna girmesinden detay

-Genel detaylar



( BATMAN ) BATMAN



- Batman merkeze bağlı Balpınar beldesinde yaşayan sondaj ustası Ender Demir, atölyesinde yaptığı teknenin hem karada hem de suda yol alabilmesi için bir sistem geliştirdi. Veysel Eroğlu Baraj Gölünün Balpınar beldesine kadar ulaşması üzerine sondaj ustası Demir, kayık arayışına girdi. Demir, yaptığı sistemle kayığı hem suda hem de karada ilerletmeyi başardı. Balpınar beldesinde kaynak ve sondaj ustası olan Ender Demir, "Batman Hasankeyf’te yapılan baraj ile birlikte kayık alma gereği duydum araştırdım soruşturdum hazır olan bir kayık almak istedim. Araştırma sonucunda hem karada hem suda gidebilen özeliğe sahip olmadığı için kendim bir çalışma yapmaya karar verdim. Yeni kayık alsaydım bir araç da almış olacaktım ve 4 ila 5 kişi yardımına da ihtiyaç olacaktı indirip suya koyup tekrar sudan çıkartıp abraya bağlayacaktık, çok uğraşmalı olacaktı. Ben de yeni bir icat yaptım hem karada hem suda gitme özeliğine sahip bir icat yaptım. Hem karada yürüyen hem de suda giden icadıma yaklaşık 8 ila 10 kişi binip barajın sularına girip dolaşıyoruz, geziyoruz tekrar sudan çıkıp karada köyümüze geliyoruz. Yaklaşık 1 ay içerisinde yaptım. Bazen gün boyu uğraşıyordum bazen yarım gün uğraşıyordum ama 1 ay içerisinde yaptığım icadı toparladım. Bunun tasarımı, kaynağı, montajı hepsi benim, kendi imalat atölyemde yaptım. Kendi atölyem olduğu için az maliyet ile yaptım" dedi.

"Gözlerimize inanamadık" Vatandaş Musa Aşık ise "Aslında ilk başta gördüğüm zaman baya bir şaşırdık. Hem karada hem suda giden bir tekne yapmasına çok şaşırdık. İlk başta inanmamıştık böyle bir şey olacağına, kendi gözümüz ile gördük karayolundan gidip direkt suya girmesi, çıkması, kapının önüne gelmesi bizi şaşkına çevirdi. Arkadaşı gerçekten tebrik ediyorum. Daha ilerleyecek başarılara imza atacağına inanıyoruz" diye konuştu.

(OA-YRT-



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