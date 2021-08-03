Sivas'ta İnsansız Hava Araçları AR-GE atölyesi açıldı

--Vali açıklama

--Öğrencilerin drone uçurması detay

--Diğer detaylar



( SİVAS ) SİVAS



- Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Nuri Demirağ İnsansız Hava Araçları AR-GE Merkezi Atölyesi Açılışı gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz yıl insansız hava aracı



ile TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde düzenlenen yarışmada 1'incilik ödülünü alan Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, İHA atölyesi açıldı. Açılışa Sivas Valisi Salih Ayhan, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Lisede eğitim gören ve geliştirdikleri İnsansız Hava Aracı



ile TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinde birinci olan öğrencilerin geliştirdiği İHA’ları inceleyen Vali Ayhan, öğrencilerle sohbet ederek bilgi aldı. "Sivas çok ciddi şekilde bu işi önemsedi" Açılışta konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas’ın çok ciddi bir şekilde bu işi önemsediğini belirterek, “İsminin de Nuri Demirağ olmasında ayrı bir mana. İsmiyle güzel bir yer olmuş. Nuri Demirağ Türk Sivil Havacılık’ta ismi ve hayalleri olan çok gayretli çalışmaları olup maalesef farklı olaylarla önü kesilen birisidir. Ancak evlatları ve torunları onu hep hayırla yad ediyor ismini atölyeye veriyor onun hayallerini gerçekleştiriyor. Bizim Bilişim Lisemiz de gerçekten çok başarılı bir lise. Bütün liselerimiz çok çok önemli ama burası tematik bir lise olduğu için buranın farklı bir yeri var. Geçen sene Teknofest'te iki projemiz finale kalmıştı ve ödül aldı. Bu sene Teknofest'te 15 proje finale kaldı. Demek ki Sivas çok ciddi şekilde bu işi önemsedi. Çağın ihtiyacına uygun ortamı oluşturduğunuz zaman, gençlerimizin önünü açtığımız zaman, bu tür imkanları sağladığımız zaman başaramayacağımız hiç bir işimizin olmadığı görülmektedir. Bugün bu dronelerin ne kadar önemli olduğunu, önemli vazifeler yürüttüğünü görebiliyoruz. Sivas'ımızda orman varlığı olan bölgelerin kontrollerini droneler ile yapıyoruz. Arazi saha taramalarını drone ile yapıyoruz ve çok da faydalılar” şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından atölyede eğitim gören öğrenciler, yaptıkları İHA'ların tanıtımını gerçekleştirdi. Ardından öğrenciler dronlarla gösteri uçuşu yaptı. (MK-OE-

