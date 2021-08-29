Selçuk Bayraktar: 'Artık diyoruz ki insansız savaş uçağımızı da yapabiliriz'



- Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Baykar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat ve Kurs Bitirme Töreninden sona gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bayraktar, insansız savaş uçağının yapımının sadece bir adaptasyon meselesi olduğunu vurguladı. Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Baykar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat ve Kurs Bitirme Töreninden sonra Selçuk Bayraktar gazetecilerin sorularını cevapladı. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar yaptığı açıklamada, “Ekipçe üzerine çalıştığımız bir insansız hava aracı, Türkiye’nin en stratejik en büyük insansız hava aracı Dünyada bu sınıfta sadece birkaç ülke var. İnsansız hava aracı geliştirebilen 3 ülke arasına girmiş oluyor Türkiye. Bizim ekibimiz çok genç, bin 500 kişilik bir ekip. Ben biraz daha abileri gibiyim. Bu da Türk mühendisliğine imkan verildiğinde, gayretle azimle çalıştığında neler yapabileceğinin göstergesi. Dünyaya baktığımızda yeni teknolojileri hep gençlerin yaptığını görüyoruz. Akıncı’da onlardan bir tanesi. İleri teknoloji işi” dedi.

Bu tecrübeler insansız hava savaş uçağı yaptıracak Bayraktar açıklamasının devamında, “İnşallah buradan edindiğimiz tecrübe ile İnsansız Savaş Uçağına çalışıyoruz bir yandan. Akıncı 4 yıl sürdü. Bu insansız savaş uçağı yaklaşık 10 yıldır hayalimiz. Çok daha büyük bir özgüven ile artık diyoruz ki insansız savaş uçağımızı da yapabiliriz. Tabi bir yandan da akıncının seri imalatı devam ediyor. Bayraktar TB2 10’dan fazla ülke ile ihracat sözleşmesi imzalanmış durumda. Halı hazırda 4 ülkede yurtdışında Türkiye hariç 4 ülkede görev yapıyor. Biz zaman zaman telepleri yetiştirmekte zorlanıyoruz. Akıncı’ya da ciddi bir talep var. Akıncı’da 100’den fazla bilgisayar var ve bunları biz tasarladık. Aslında bu uçan bir robot. Bir taraftan baktığımızda kocaman gövdesi var ama bizim için kompleks bilgisayarlardan oluşan dijital bir robot. Bugüne kadar geliştirdiğimiz tüm sistemleri bir anlamda başka bir vücuda aktarıyoruz insansız savaş uçağı yaparken. Dolayısıyla bizim için sadece bir adaptasyon meselesi . Yazılımları belli oranda değişecek ve insansız savaş uçağını uçuracak” diye konuştu.

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