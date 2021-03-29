SBB Başkanı Demir: “Proje hacmimiz 60 milyar doları buluyor”



- Sanayii Savunma Başkanı İsmail Demir, Türkiye’nin savunma sanayiinde teknoloji ithal eden değil, teknoloji ihraç eden bir ülke konumuna doğru emin adımlarla yürüdüğünü belirterek, “Bugün yürüttüğümüz proje sayısı 750’yi aşmakta. Proje hacmimiz 60 milyar doları buluyor. Dünya’nın en büyük 100 savunma sanayii firması içerisinde 7 Türk firması bulunuyor. 5 sene önce bu sayı sadece 2’ydi” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Başkanı İsmail Demir, Yıldız Teknik Üniversitesi Savunma Sanayi Teknolojileri Topluluğunun düzenlediği Savunma Sanayi Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle katıldı.

SSB Başkanı Demir, konuşmasında Türkiye’nin savunma sanayii alanındaki yapılan desteklere ve projelere, savunma sanayii alanının güç rekabet oluşturmasının Türkiye açısından yansımaları konusunu ele aldı. Demir ayrıca, teknoloji alanına yoğunlaşan gençlere de öğütler vererek, bu yolda ilerlemelerinin Türkiye için iyi olacağını belirtti.

SSB Başkanı İsmail Demir, Savunma Sanayi Başkanlığı olarak amaçlarının, Türkiye’nin güvenlik güçlerinin ihtiyacı olan sistemleri azami oranda yerli ve milli oranda sağlamak olduğuna dikkati çekti. Demir, “Savunma sanayiinde yerlilik oranımız artıyor. Bu arttıkça da bağımsızlığımız ve masadaki müzakere gücümüz de artıyor” dedi.

Demir, Türkiye’nin dış politikada bölgesinde önde gelen bir güç olduğunu, diğer ülkelerin isteseler de istemeseler de kabul gördüğünü söyledi.



Demir, “Savunma sanayiimiz yaptığı atılımla dünyanın ilgiyle takip ettiği bir konuma gelmiştir” şeklinde konuştu.

“Proje hacmimiz 60 milyar doları buluyor” Savunma Sanayii Başkanı Demir, Türkiye’nin savunma sanayiinde teknoloji ithal eden değil, teknoloji ihraç eden bir ülke konumuna doğru emin adımlarla yürüdüğünün altını çizerek, “Bugün yürüttüğümüz proje sayısı 750’yi aşmakta. Proje hacmimiz 60 milyar doları buluyor. Dünya’nın en büyük 100 savunma sanayii firması içerisinde 7 Türk firması bulunuyor. 5 sene önce bu sayı sadece 2’ydi. Savunma sanayii ihracatımız son 5 yılda yüzde 30 artarken ithalatımız ise yaklaşık yüzde 60 düşmüştür” diye konuştu.

Demir, Türkiye’nin savunma sanayiinde aldığı başarılı sonuçların, hayal etmenin ve hayaller için çalışmanın bir karşılığı olduğunu söyledi.



Ülkelerin savunma harcamaları incelendiğinde savunma sanayii alanında ciddi bir güç rekabetinin yaşandığını aktaran Demir, “Savunma Sanayii ihracatının ileri teknoloji ihracatı olması nedeniyle bu sektörde güçlü olan ülkeler stratejik rekabet üstünlüğüne sahip oluyorlar” dedi.

“İyi bir yürüyüşümüz var ama koşmamız gerekir” SSB Başkanı Demir, Türkiye’nin savunma sanayii alanında iyi durumda olduğunu ifade ederek, “Bu alanda iyi bir yürüyüşümüz var ama koşmamız gerekir diyoruz. Ancak bu koşmak için de enerji lazım ve enerji de siz gençlerde” şeklinde konuştu.

Bilimsel bilginin ürüne dönüşmesini ve sanayiinin gelişmesini ve sürdürebilirliğini sağlamak için en önemli unsurun yetkin insan kaynağını olduğun belirten Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye’nin en büyük gücü nedir sorusuna genç ve dinamik nüfus olarak cevap verilebileceğini söyledi.



Demir, “Bu alanda siz gençlere ve eğitime yatırım yapmak olabildiğince insanımızı bu alandaki işlerle tecrübe ile ve teknoloji ile buluşturmak çok önemli. Sevgili gençler her zaman şunu söylüyoruz. Bir şey insan yapısı ise biz bunu çok daha iyi yaparız. Bu anlayışla çalışmalarımızı sürdürdüğümüz vakit ne kadar başarılı olacağınızı göreceksiniz” dedi.

(MC-BC -



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