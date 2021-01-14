Ortaokullu iki kuzen hurdacıdan topladıkları malzemelerle kendi araçlarını yaptı

-Kuzenlerin kaynak yapmasından görüntü

-Arabayı çalıştırdıklarında birbirlerine sarılıp sevinmelerinden görüntü

-Muhammet ve Efe Çiğdem ile röp.

-Müdür ve baba Çiğdem ile röp.

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( DENİZLİ ) DENİZLİ



- Denizli’de yaşayan ortaokul öğrencisi iki kuzen, diziden esinlenerek kendi imkanları ile motorlu araç yaptı. Kuzenlerin sanayiden ve hurdacıdan çıkma malzemelerden yaklaşık 3 haftada topladığı aracın önümüzdeki günlerde yollarda olması hedefleniyor. Denizli’nin Seferihisar ilçesinde yaşayan 12 yaşlarındaki iki kuzen televizyonda gördükleri diziden esinlenerek kendi araçlarını yaptı. İlk denemeleri başarısızlıkla sonuçlanan ortaokul öğrencileri Efe ve Muhammet Çiğdem pes etmeyi akıllarından bile geçirmediklerini söyledi.



İlçe sanayisinde kaynak yapmayı öğrenen iki kuzen hayallerini gerçekleştirmek için adeta gece gündüz çalıştı. Sanayide ve hurdacıda bulunan atıl durumdaki malzemeleri toplayan iki kuzenin başarı öyküsü ise aile üyeleri tarafından takdir ile karşılanıyor. Yaklaşık 3 haftada aracı toparlayan kuzenler, önümüzdeki günlerde sokaklarda seyahat etmeyi hedefliyor. Ailelerinin maddi desteği ile hayallerine kavuşan ve babasına sürpriz yapmak için aracın son haline kadar babasına göstermeyen Efe Çiğdem, “Ben bu projeye Haziran aylarında biraz daha küçüğü ile başlamıştım. Şanzıman uydurmaya çalışmıştık, o çalışmadı. Bu olumsuzluk beni kötü etkilemedi. Televizyondaki dizi başladı.

O diziden ilham alarak amcaoğlum ile paylaştım. O da olumlu karşıladı. Kendi evimde bahçe imkanı olmadığı için buraya getirdik. Burada önce şaseyi toparladık, daha sonra ilaçlama motorundan motoru söktük. Tekerlek, direksiyon kutusu gibi çıkma parçaları sanayiden toparladık. Bazı parçaları hurdacıdan bulduk. Ve arabayı bu hale getirdik. Hiç pes etme noktasına gelmedim. Karşılaştığım tek engel, ilk yaptığımız araçtaki şanzıman olmadı. Bu beni biraz üzmüştü. Babama sürpriz olsun istedim. Görünce gururlansın istedim” dedi.

“Hiç pes etmeyi düşünmedik” Hiç pes etmeden hayallerine emin adımlarla gittiklerini ifade eden Muhammet Çiğdem, “Kuzenim televizyondaki diziyi görmüş. Bana söylediğinde bende yapalım dedim. Önce küçük bir araba yaptık. O araba çok küçük olmuştu. o arabayı parçaladık, ondan çıkan parçalar ile yeni bir araba yaptık. Arabayı biraz daha büyüttük. Bazı parçaları sanayiden bazı parçaları hurdacıdan topladık. Arabanın motoru ilaçlama motoru, tekerlekleri el arabası tekerlerinden, direksiyonunu ise zinciri yuvarlak yaparak kaynattık. En zorlandığımız yer ise bazen tekerlekleri kırılıyordu. Onları sağlamlaştırmak biraz zor oldu. Hiç pes etmeyi düşünmedik. Yaklaşık 3 haftada tamamlandı. 4-5 gün içerisinde kuzenim ile yollarda gezmeyi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. “İlk gördüğümde duygulandım” İki kuzenin projeyi ilk açıkladıkları isim olan Serinhisar Atatürk Orta Okulu Müdürü Ali Kaygın, “Öğrenciler araba yapacağız diye bana bir mesaj attılar. Önce gerçekten çok duygulandım. Bana her karesini atın, parça parça attılar emin olamadım. Bir gün telefon aradım ve neredesiniz diye sordum ‘Çalışıyoruz’ dediler. Çıktım ve buraya geldim, baktım gerçekten de duygulandım. İnsanın evladı gibi oluyor, öğrencilerinin bir şey başarması” diye konuştu.

“Yaşı büyüdükçe işi büyütüyor” Küçüklüğünden beri oğlunun bu tür işlere meraklı olduğunu ifade eden Efe Çiğdem’in babası Ercan Çiğdem, “Böyle bir makine yaptığı için küçüklüğünden beri zaten bayağı bir şeyler yaptı. Bu işi büyüttü artık yani, yaşı büyüdükçe işi büyütüyor, daha da farklı şeyler yapacak diye düşünüyorum. Bu fikri ilk bana söyledi, bende alacağı malzemeleri karşılayarak para desteği yaptım. Malzemeleri ne istiyorsa onu aldım. Bana fazla göstermiyor, bittiğinde gösterecekmiş. Buraya kadar geldi, bende sizin sayenizde geldim gördüm. Ailemizde destekliyor aynı şekilde onlara da fazla göstermiyorlar. Her gün yaptığı şeyleri bize anlatıyorlar” şeklinde konuştu.





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