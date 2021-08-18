Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Teknoloji
Multistatik Sonar Suiti geliştirilmesine ilişkin protokol imzalandı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Multistatik Sonar Suiti geliştirilmesine ilişkin protokol imzalandı

Multistatik Sonar Suiti geliştirilmesine ilişkin protokol imzalandı

İmza töreninden görüntüler

( ANKARA ) ANKARA

Frekans İmza Töreni Baros Güvenlik Güçleri Sonar 


- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, ASELSAN ve ARMELSAN arasında Multistatik Sonar Suiti geliştirilmesi ilişkin protokol imzalandı. 15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF kapsamında düzenlenen imza törenine T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, ASELSAN ve ARMELSAN yetkililer katıldı.
Törende konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir “Savunma sanayii olarak ülke savunmasının her sathında olduğu gibi mavi vatan savunması için de yeni geliştirdiğimiz platform ve sistemlerle güvenlik güçlerimizin sahada en büyük destekçisi olmaya gayret ediyoruz” dedi.
İmzalanan protokolle aynı gemi üzerindeki veya diğer su üstü gemilerimizdeki frekans bandı uyumlu sonar sistemlerinin bir arada çalışması sağlanarak çok geniş alandaki sualtı tehditlerinin tespiti mümkün olacaktır. Yeni geliştirilecek orta frekanslı karinaya monteli sonar sisteminde, Barbaros Sınıfı Yarı Ömür Modernizasyonu kapsamında ASELSAN tarafından geliştirilen ve Fabrika Kabul Testleri tamamlanan FERSAH sisteminden elde edilen bilgi birikim ve alt yapılar, azami seviyede kullanılacaktır. ASELSAN ana yükleniciliğinde yürütülecek projede, ARMELSAN ana alt yüklenici olarak görev alacaktır.
İlgili Foto Galeriler
THYnin Rüya Uçağı ABDdeTHYnin Rüya Uçağı ABDde
ASELSANın Su Altı Silahı Hedefe İlerliyorASELSANın Su Altı Silahı Hedefe İlerliyor
TEKNOFEST Tanıtım ToplantısıTEKNOFEST Tanıtım Toplantısı
Lise Öğrencisi Hurdadan Topladığı Malzemelerle Araba YaptıLise Öğrencisi Hurdadan Topladığı Malzemelerle Araba Yaptı
TÜBİTAK’ın Yarışmasına HazırlanıyorlarTÜBİTAK’ın Yarışmasına Hazırlanıyorlar
Geliştirilmiş Yerli Roket Tuğra-11Geliştirilmiş Yerli Roket Tuğra-11
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı