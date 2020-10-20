Muğla BİLSEM’in eğitim robotu ‘Muğla Bot’ tamamlandı

-bilsem öğrencileri çalışma

-muğla bot eğitim robotu çalışması

-öğrencilerden İnnur Buket Durak röp

-öğretmen taner akkoyunlu röp

-bilsem müdürü bekir cevizci röp



( MUĞLA )- Muğla Bilim ve Sanat Merkezi robotik çalımalar kapsamında kendi yazılımı ile geliştirdiği eğitim robotu ‘Muğla Bot’ aynı işlevi gören robotlara oranla 1/5 oranında daha ucuza maloldu. MUĞLA



- Muğla Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğretmeni ve 5 öğrencinin çalışmaları ile bir yıl önce başlayan ‘Çok fonksiyonlu eğitim robotu’ projesi tamamlandı. Piyasada 750-900 TL arasında satılan eğitim robotu Muğla BİSEM tarafından 135 TL’ye üretildi. ‘Muğla Bot’ adı verilen eğitim robotunun ana kartı ve gövdesi tamamen proje ekibi tarafından çizilip yapılırken, yerli kaynaklar ile üretilmesi maliyetleri 1/5 oranında düşürdü. Eğitim robotu ‘Muğla Bot’ emsallerine göre fonksiyonları da çok sayıda üstünlük taşıyor. “Emsallerine göre 1/5 oranında daha ucuz” BİLSEM öğrencisi İnnur Buket Durak eğitim robotunun özellikleri hakkında bilgi verirken, “Biz burada bir eğitim robotu tasarladık. Bu eğitim robotunda üç farklı özellik var. Birincisi emsallerine göre 1/5 oranında daha ucuz. İkincisi gövdesi ve tasarımı bize özgün. Üçüncüsü de yine emsallerine göre daha çok fonksiyonlu” dedi.

“Amacımız daha ekonomik robot üretimiydi” Eğitim robotunun tasarlanmasında öğrencilere öncülük yapan öğretmen Taner Akkoyunlu, “Bizim bu robotu yapmaktaki temel amacımız robotik kodlama ile ilgilenen bütün öğrencilerimizin daha ekonomik ve daha zengin içeriğe sahip robotları ede edebilmesini imkan sağlamaktı. Çıkış noktamız buydu. Robotumuzun özelliklerine gelince ana kartı bize ait, gövde tasarımı bize ait ve 3D yazıcı ile gerçekleştirdik. Bunun yanında ultrasonik mesafe sensörü engel algılayabiliyor, çizgi sensörü ile çizgi takip edebiliyor, üzerindeki seküler led ile istediğimiz ışık gösterisini yapabiliyoruz. Buzzer ile istediğimiz mürebbiyeyi üretebiliyoruz. Servo motor kontrolü ile birçok mekaniksel fonksiyonu yerine getirebiliyoruz. Motorlarımızın hız ve yön kontrolünü gerçekleştirebiliyoruz. Bluetooth kontrollü uzaktan erişim imkanına sahibiz bu robot ile. Bir öğrencimiz tüm bunları ister blok tabanda kodlama yöntemi ile ister metin tabanda kodlama gerçekleştirmek istediğinde belli bir seviyeye iyi bir seviyeye gelmiş olacağını düşünüyoruz” dedi.

“Eğitim kurumlarının yükünü hafifletecek” Muğla Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) Müdürü Bekir Cevizci, üretilen eğitim robotunun eğitim kurumlarının yükünü hafifleteceğini belirterek, “Robotik çalışmalar eğitim anlamında eğitim kurumlarına büyük bir yük getiriyor. Biz bu yükü hafifletmek adına proje öğrencilerimiz ve öğretmenimiz ile birlikte bir çalışma yaptık. Amacımız eğitim robotlarını daha ekonomik olarak üretmekti. Arkadaşlarımız kendi tasarımlarını ve kendi özgün modellerini yaptılar. Muğla çıkışlı olduğu için Muğla Bot adın verdik. Normalde 750 TL civarında satılan bir ürünü 130 TL’ye mal ettiler. Bu bakımdan eğitim kurumlarının yükünü hafifletecek bir ürün. Biz bunun bütün eğitim kurumlarına yaygınlaştırılmasını da öneriyoruz. Önümüzdeki süreçte bununla ilgili çalışmalarımız devam edecek” dedi.

(BT-



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