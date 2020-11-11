Medikal sanayi ve tıbbi cihazlar üzerine Türk - Macar ortaklığında geleceğe dönük yatırımlar konuşuldu



- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Macaristan Büyükelçiliği eşbaşkanlığında, iki ülke arasında medikal sanayi sektöründe yeni işbirliklerinin kurulmasına ve yeni yatırımların başlamasına yönelik çalışmalar ele alındı. Ankara’da bir otelde düzenlenen toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ve Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis eşbaşkanlık yaptı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto’nun 30 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirdiği ikili görüşme esnasında kararlaştırılan Medikal Sanayi Yuvarlak Masa Toplantısında alınan kararların üzerine yeni işbirliklerinin kurulması amacıyla düzenlenen toplantıda, tıbbi destek servisleri, tıbbi cihazlar ve mevzuatı ve Türk yapımı Ürün Takip Sistemi (UTS) üzerine tanıtımlar ve sunumlar yapıldı. Toplantıya çok sayıda Macar ve Türk medikal sanayi firmaları katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Macaristan Büyükelçiliği birbirlerine hediye verdiler. Toplantıda projeler ve tanıtımlar medikal sanayi üzerine hazırlanan slaytlar üzerinden ilerledi. (MC-BC -



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