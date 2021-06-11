KONYA - Varank: 'Karapınar Güneş Enerjisi Santrali dünyada parmakla gösterilen santrallerden biri olacak'
KONYA - Varank: "Karapınar Güneş Enerjisi Santrali dünyada parmakla gösterilen santrallerden biri olacak" - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüden ayrılması - Törene katılan katılımcılarKONYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Karapınar'da "Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları, Güneş Enerjisi Santrali” sahasında düzenlenen temel atma töreninde konuştu. (3)
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