KONYA - Varank: 'Bizden önce bu ülkede 1 gram dahi altın işletmeciliği yapılmamış'
KONYA - Varank: "Bizden önce bu ülkede 1 gram dahi altın işletmeciliği yapılmamış" - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşmasıKONYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Karapınar'da "Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları, Güneş Enerjisi Santrali” sahasında düzenlenen temel atma töreninde konuştu. (2)
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