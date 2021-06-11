KONYA - Kurum: 'Yenilenebilir enerji tüm dünyanın en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi'
KONYA - Kurum: "Yenilenebilir enerji tüm dünyanın en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi" - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un kürsüye gelişi - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşmasıKONYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Karapınar'da "Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları, Güneş Enerjisi Santrali” sahasında düzenlenen temel atma töreninde konuştu. (1)
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