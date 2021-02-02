Konya - Karaman YHT hattında 8 Şubat’ta test sürüşlerine başlanacak



- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren hattında sinyalizasyon sistemi montajlarının tamamlandığını, test sürüşlerine 8 Şubat’ta başlanacağını bildirdi. Konya-Karaman-Ulukışla Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi kapsamında, Konya-Karaman YHT hattındaki çalışmalar ile ilgili TCDD yetkilileri ile bir toplantı gerçekleştiren Bakan Karaismailoğlu, Konya-Karaman YHT hattında sinyalizasyon sistemi montajlarının tamamlandığı, 8 Şubat’ta test sürüşlerine başlanılacağını bildirdi. Ülkeye değer katan önemli projeleri tek tek hayata geçirmeye devam ettiklerini ve yenilikçi demiryolu reformu ile ülkeyi demir ağlarla ördüklerini belirten Bakan Karaismailoğlu, Konya-Karaman YHT hattında sona yaklaşıldığını bilgisini aktardı. Konya-Karaman-Ulukışla YHT Projesinin önemine vurgu yapan Bakan Karaismailoğlu, proje ile Mersin-Adana arasının dört hatlı hale getirilmesi ile hızlı tren ve banliyö trenleri için ilave kapasite oluşturulacağını, Mersin Limanı ile Yenice Lojistik Merkezinin demiryolu ile bağlantısı güçlendirileceğini hatırlattı. Karaismailoğlu, “Proje kapsamında Konya, Karaman, Adana arasında 200 km/sa hıza uygun hızlı tren hattı inşa edilerek Konya ve Ulukışla üzerinden gelen yüklerin Mersin ve İskenderun limanlarına daha hızlı aktarılması planlanmıştır. Günlük 34 çift tren olan hat kapasitesi 3 kat artacaktır. 1 saat 15 dakika olan seyahat süresi 35 dakikaya düşecektir. Mersin Limanı ile Yenice Lojistik Merkezinin demiryolu ile bağlantısı güçlendirilecektir” ifadelerine yer verdi. “8 Şubat’ta test sürüşlerine başlanıyor” Türkiye'nin demiryolu konusunda büyük bir atılım içerisinde olduğunu anımsatan Bakan Karaismailoğlu, Konya-Karaman-Ulukışla YHT Projesi kapsamında Karaman, Niğde, Mersin ve Adana illerinin de hızlı demiryolu ağına bağlanacağını aktardı. Karaismailoğlu, “Konya-Karaman hızlı demiryolu hattımızın uzunluğu 102 kilometredir. Altyapısı ve üstyapısı bitmiş durumda. Konya-Karaman YHT hattında sinyalizasyon sistemi montajları tamamlandı. 8 Şubat’ta test sürüşlerine başlanılacak. Test sürüşleri 3 hafta sürecek. İnşallah hedefimiz Mayıs sonu itibarıyla işletmeye başlamaktır. Yine Karaman-Ulukışla hattımızda çalışmalarımız hızla devam ediyor” dedi.

“Çevre iller de Ankara-Sivas YHT hizmetinden yararlanacak” Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesinde ilk performans testinin başarıyla tamamlandığını da anımsatan Bakan Karaismailoğlu, Ankara-Sivas arasının 2 saate düşeceğini belirterek Yüksek Hızlı Tren ve karayolu veya konvansiyonel trenler bir arada hizmet vereceğini kaydetti.

Karaismailoğlu ayrıca çevre iller de YHT hizmetinden yararlanacağını vurguladı. Projesinin tamamlanması Karaman-Konya-Eskişehir-Bilecik-İstanbul, Karaman-Konya-Ankara, açıldığında Sivas'a kadar kesintisiz ulaşım sağlanacak. (MC-AŞ-Y)



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