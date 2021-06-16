Hamle Programı’nda yer alan WAT Motor, ilk endüstriyel servo motor prototiplerini üretti

-Bakan Varank'ın konuşması

-Fabrikadan detaylar



( ANKARA ) ANKARA



- Türkiye’nin teknoloji düzeyi yüksek alanlarda cari açık verdiği ürünleri yerlileştirme amacı güden Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’nda yer alan WAT Motor, ilk endüstriyel servo motor prototiplerini üretti. Bakan Varank, Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesindeki Çerkezköy OSB’de bulunan WAT Motor fabrikasını ziyaret etti. WAT Motor hakkında şirket yetkililerinden bilgi alan Varank, şirketin beyaz eşya ve endüstriyel elektrik motorları konusundaki çalışmalarıyla, elektrik motoru ve güç elektroniği başlıklarında savunma sanayisi, endüstriyel hareket kontrol sistemleri ve e-mobilite alanlarındaki yüksek teknoloji içeren çalışmalarını yerinde inceledi. Varank, ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, firmanın elektrikli motor üretiminde Türkiye’nin köklü firmalarından biri olduğunu ifade eden, “WAT Motor, elektrikli, endüstriyel ve servo motorların üretimini gerçekleştiriyor. Beyaz eşya küçük ev aletleri motorlarıyla birlikte büyük, endüstride kullanılan yüksek kapasiteli motorları da üretebiliyor” diye konuştu Dünyada elektrikli motorların günden güne talebinin arttığını aktaran Varank, “Aynı zamanda daha verimli elektrikli motorların üretilmesiyle ilgili büyük bir gayret de şu anda devam ediyor. WAT Motor da hem elektrikli motor üretebilen ama aynı zamanda bu alanda Ar-Ge faaliyetleri yürüten bir firmamız” ifadelerini kullandı. Varank, WAT Motor’un Türkiye’de daha önce üretilmeyen, tamamı yurt dışından getirilen yüksek kapasiteli hassas servo motorlar ve bunların sürücülerinin üretimiyle ilgili Hamle Programı kapsamın-da destek aldığını hatırlatarak “O üretimlerin de ilk prototiplerini burada gördük” dedi.

Elektrikli ve servo motorların savunma sanayisinde de yaygın bir şekilde kullanıldığını belirten Varank, “WAT Motor da hem hassas endüstriyel aletlerde kullanılan servo motorların üretimi hem de savunma sanayisinde yüksek güç gerektiren, stabilizasyon sistemle-rinde kullanılan servo motorları geliştirdi, üretimini yapıyor” açıklamasında bulundu. Varank, fabrikanın geçen yıl 20 milyon dolar ihracat yaptığını belirterek, “Pazarın büyümesi, yeni ürünlerin piyasaya çıkmasıyla 30 milyon dolar ihracatı hedefliyor” dedi.

“Böyle firmalarımızın başarılarıyla daha fazla gurur duyacağız” Türkiye’nin katma değerli üretimle büyümesini istediklerini ifade eden Varank, “WAT Motor gibi firmalarımız da hem verimli motor üretimi hem de elektrikli motorlarda yeni teknolojilerin kullanımıyla çok daha katma değerli ürünleri piyasaya sürmeye başladı.

İnşallah önümüzdeki dönemde böyle firmalarımızın başarılarıyla daha fazla gurur duyacağız” değerlendirmesinde bulundu. “Dünyadaki pazardan çok daha fazla pay alan bir ülke konumuna geleceğiz” Varank, elektrik motorlarının ulaşım sektöründe de kullanılmaya başladığını belirterek, “Sadece otomobillerde değil, deniz araçların-da da farklı araçlarda da yüksek kapasiteli verimli elektrikli motorları kullanılıyor. Bu alanda firmalarımızın geliştirdiği kabiliyetlerle dünyada çok daha fazla söz sahibi olan, dünyadaki pazardan çok daha fazla pay alan bir ülke konumuna geleceğiz” ifadelerine yer verdi. “Servo motorları Türkiye’de üreterek yurt dışına cari açık vermeyeceğiz” Japonya ve Almanya’nın yerlileştirilen ürünün muadillerini Türkiye’ye sattığını kaydeden Varank, “Çok ciddi ithalat yaptığımız ürünler. Ama inşallah buradaki projenin başarılı olmasıyla birlikte sene sonundan önce seri üretime geçmiş olabileceğiz. Bu sayede de böyle hassas servo motorları Türkiye’de üreterek yurt dışına cari açık vermeyeceğiz” diye konuştu.

Varank’a ziyaretinde Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Mil-letvekili Mustafa Yel, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şa-hin, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve Çerkezköy OSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler eşlik etti. (MC-

