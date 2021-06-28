Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Gökbey’in üçüncü prototipi de başarı ile havalandı

Gökbey’in üçüncü prototipi de başarı ile havalandı

helikopterden görüntü

Sosyal Medya Helikopter 

-uçması

( ANKARA ) ANKARA

- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yerli ve milli helikopter Gökbey’in 3’üncü prototipinin ilk uçuşunu başarı ile gerçekleştirdiğini duyurdu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sertifikasyon test faaliyetleri süren Gökbey helikopterimizin 3. prototipi ilk uçuşunu başarılı şekilde gerçekleştirdi. Yaklaşık 40 dakika süren bu uçuşla beraber uçuş test faaliyetlerine yeni bir prototipi daha dahil ettik. Durmak yok yola devam” ifadelerini kullandı.
İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Hayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren CapslerHayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren Capsler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement