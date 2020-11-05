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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Geleceğin Selçuk Bayraktar'ları Şahinbey'de yetişecek

Geleceğin Selçuk Bayraktar'ları Şahinbey'de yetişecek

dene yap atölyeleri

Siber Güvenlik Hükümet Yapay Zeka Öğrenciler Nano Teknoloji 

-öğrencilere eğitim verilmesi
-detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Şahinbey Belediyesi tarafından Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezinde oluşturulan Deneyap ve Bilim Şahinbey Atölyelerinde geleceğin Selçuk Bayraktar’ları yetişecek.Geleceğin Türkiye'sinin inşasında önemli rol oynayacak olan Deneyap Atölyeleri ve bu atölyelerde eğitim alacak 348 başarılı öğrenci, 31 Ekim tarihi itibariyle Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde oluşturulan Deneyap ve Bilim Şahinbey atölyelerinde eğitime başladı.
TEKNOFEST yarışmaları için Gaziantep’e gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, Deneyap Atölyelerini gezerek oluşturulan sınıflara tam not vermişti."Dünyaya yön veren Türkiye oluşacak"Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu tüketen değil üreten ve geliştiren Türkiye için önemli projelere imza atıldığını belirterek, “Dünyada söz sahibi olma yönünde önemli adımlar atan hükümetimiz, tüketen değil üreten nesiller yetiştirebilmek için Deneyap Atölyeleri oluşturdu. 2053, 2071 yılı hedefleri diye baktığınız zaman teknolojiyi kullanıp üreten öğrencilere, bireylere ihtiyacımız var. Deneyap atölyelerini kazanan öğrencilerimiz ilk yıllarında tasarım ve üretim. İkinci yıllarında robotik kodlama, elektronik programlama ve nesnelerin interneti, daha sonra kendi seçtikleri alanda ileri kodlama, siber güvenlik yapay zeka, nano teknoloji malzeme, havacılık, uzay teknolojileri. Bunların hepsi geleceğin dünyasını şekillendirecek teknolojiler. Öğrencilerimiz üçüncü yıllarında ise tamamen serbest şekilde kendi projelerini yapacaklar. Yetişen bu nesille dünyaya yön veren bir Türkiye oluşacak" dedi.

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