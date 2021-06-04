Filyos Doğal Gaz İşletme Tesisi’nin temelleri bugün atılacak



- Türkiye’nin enerjisi için büyük önem taşıyan Filyos Doğal Gaz İşletme Tesisi’nin temelleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla bugün atılacak. Türkiye’nin yeni enerji üssü olacak Filyos Doğal Gaz İşletme Tesisi, doğal gazın Türkiye’ye yayılmasında ilk nokta olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarafından temeli atılacak projenin alandan Kanuni sondaj gemisine de canlı bağlantı yapacak. Türkiye’nin Karadeniz’deki ikinci sondaj gemisi Kanuni’den çalışmalar hakkında bilgi alacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez eşlik edecek. Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi kapsamında karadaki doğal gaz alım ve işleme tesisi, Zonguldak Çaycuma'da yer alan Filyos Endüstri Bölgesi'nde inşa edilecek. Zonguldak il merkezine kuş uçuşu olarak yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan kara tesisinde üretilen gaz içindeki su ve sıvılar ayrıştırılacak, partiküller filtrelenecek, gaz basınçlandırılacak ve şebekeye sevk edilecek. Kara tesisi inşaat ve işletim süreçlerinde ortaya çıkacak istihdam ve satın alma gereksinimleri için yerli ve özellikle yerel kaynaklara da öncelik verilecek.

