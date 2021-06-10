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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Eskişehir’de Bilim Sanat Merkezi yapılıyor

Eskişehir’de Bilim Sanat Merkezi yapılıyor

TÖRENDEN GÖRÜTÜLER

( ESKİŞEHİR ) -- Bakan Selçuk'un katılımı ile protokolü imzalanan merkezin, Eskişehir ve Türkiye’ye bilim dalında büyük katkılar sağlaması bekleniyor- 6 bin 233 metrekare alanda yapılması planlanan Bilim ve Sanat Merkezi'nde 24 derslik ve 10 laboratuvar da yapılacak ESKİŞEHİR

İmza Töreni Laboratuvar Kimya Biyoloji Borat 


- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir dizi ziyareti için bulunduğu Eskişehir’de, Bilim Sanat Merkezi Yapım Protokolü İmza Töreni’ne katıldı.
Bakan Selçuk'un himayesinde Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ve hayırsever Cafer Güven arasındaki protokol imza töreni Eskişehir Valiliğinde gerçekleşti. Odunpazarı ilçesinde 6 bin 233 metrekare alanda yapılması planlanan Bilim ve Sanat Merkezi'nin, Eskişehir ve Türkiye’ye bilim dalında büyük katkılar sağlaması bekleniyor. Hayırsever Cafer Güven, binanın yapımının ardından peyzaj çalışmaları, ihtiyaç duyulan araç gereç, fen, kimya ve biyoloji laboratuvarlarının donanımını tamamladıktan sonra Bilim ve Sanat Merkezini Millî Eğitim Bakanlığı’na teslim edecek. Çalışmalar kapsımda ayrıca merkezde 24 derslik ve 10 laboratuvar da yapılacağı belirtildi. (MR-Y)
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