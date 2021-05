-Araçtan yakın ve uzaktan detaylar

( KAHRAMANMARAŞ ) - Dağ köyünde "go kart" aracı yaptı- 18 yaşındaki Burhan Şahan, "İmkan verilirse daha iyisini yaparım" diyor KAHRAMANMARAŞ



- Kahramanmaraş’ta 18 yaşındaki genç, yaşadığı dağ köyünde kendi imkanlarıyla go kart aracı yaptı. Ekinözü ilçesine bağlıdağ köyü Kandil Mahallesinde yaşayan Burhan Şahan, ulaşımını sağlamak için go kart aracı yaparak kullanmaya başladı.

Küçüklüğünden beri araç yapmayı hayal ettiğini söyleyen Şahan, bugüne kadar 3 araç yaptığını onların parçalarıyla dördüncü aracını yaptığını ifade etti.

İmkan verilirse daha iyilerini yapacağını söyleyen Şahan, “Aracım el marşı, 4 vites ve yarı otomatiktir. Far ve ışıklandırma sistemim mevcuttur. Motor ve mekanik teker aksamıyla aracımı köy içerisinde imkanlar dahilinde 200 günde yaptım. Aracımı yapma amacım ise küçüklüğümden beri hayalim vardı ve onları gerçekleştiriyorum aynı zamanda köydeki işlerimi halletmek için yaptım” dedi.

