Bu proje ile milli sırlar yabancıların eline geçmeyecek

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( SİVAS ) -- Sivas Bilim Teknoloji Üniversitesi tarafından üzerinde çalışılan “Ses Üstü Rüzgar Tüneli” projesi ile yerli füze, roket ve uçakların aerodinamik testleri Türkiye’de yapılabilecek SİVAS



- Sivas Bilim Teknoloji Üniversitesi tarafından üzerinde çalışılan “Ses Üstü Rüzgar Tüneli” projesi ile yerli füze, roket ve uçakların aerodinamik testleri Türkiye’de yapılabilecek. Savunma sanayi üzerinde uzmanlaşan Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ülkemizi dışa bağımlılıktan kurtaracak yeni projelere imza atmayı sürdürüyor. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi tarafından üzerinde çalışılan “Ses Üstü Rüzgar Tüneli” projesi, ülkemizi bu alanda dışa bağımlılıktan kurtaracağı gibi milli savunmadaki teknolojik sırların yurt dışına çıkmasını da önleyecek. Ses hızının üstünde çalışılacak Konuyla ilgili açıklama yapan Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, havacılık ve savunma sanayi alanında faaliyet gösteren önemli kuruluşlarla yaptıkları istişare görüşmeleri sonrasında ses hızının üzerine çıkmaya karar verdiklerini belirtip, “Arkadaşlarımızın ses altı rüzgar tüneli üzerinde bir düşüncesi vardı. Arkadaşlarımızla birlikte Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ-TAİ) gittik. Genel Müdürümüz Prof Dr. Sayın Temel Kotil hocamıza fikrimizi anlattık. Daha sonra TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) ye geçtik. Genel Müdür Prof. Dr. Sayın Mahmut Akşit hoca ile görüştük. Onlar bize ihtiyaç duydukları ses üstü rüzgar tünelinin nitelikleri ve özellikleri hakkında bilgiler verdi. ROKETSAN ve Savunma Sanayi Araştırma Geliştirme Enstitüsü’ndeki arkadaşlarla da görüştük. Bu görüşmelerden sonra sektörün ses üstü rüzgar tüneline daha fazla ihtiyaç duyduğunu anladık. Bu aşamadan sonra arkadaşlarımız çalışmalarına başladılar” dedi.

Mili sırlar dışarı çıkmayacak Prof. Dr. Mehmet Kul, üzerinde çalışılan proje ile milli teknolojik sırların da korunacağını ifade edip, “Ses üstü hareket eden araçların aerodinamik testleri için bu tünellere ihtiyaç duyuluyor. Ülkemiz bu testleri halihazırda yurt dışında yaptırıyor. Bu ülkemiz açısından büyük bir problem. Yaptığınız tasarımın testini yurt dışına gönderdiğinizde gizli bir bilginizi de yurt dışına açmış oluyorsunuz. Bazı kurumlar test esnasında ülkemizden giden ekiplerin test alanına girmesine izin vermiyor. Yani size bir test sonucu gönderiliyor ama bu test sonucunun doğruluğunu tespit etme imkanınız yok. Onlara güvenmek zorunda kalıyorsunuz. Dolayısı ile ses üstü cihazlarda aerodinamik testlerin ülkemizde yapılabilmesi için böyle bir alt yapı mutlaka gerekiyor. Bugüne kadar yurt dışında yaptırdığımız bu testleri ülkemizde ve Sivas’ta yapabileceğiz. Bu tünelde roket ve füzelerinde aerodinamik testleri yapılabilecek. Belki de yerli muharip uçağımızın bazı testleri burada yapılabilecek” dedi.

Projeye çok olumlu bakılıyor Çalışmayı yürüten ekibin başında bulunan Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Mühendisliği bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Yaşar Ostovan, projelerinin ilgili onay mercilerinde çok olumlu karşılandığını belirterek, “Sahada inceleme yaptık. Neticesinde orta ölçekli bir ses üstü rüzgar tüneli üzerinde çalışmaya başladık. Ülkemizde geçmişten bu yana ses üstü rüzgar tüneli yoktu. Son yıllarda İTÜ’de eğitim amaçlı çok küçük çaplı bir ses üstü rüzgar tüneli oluşturuldu. Savunma Sanayi Araştırma Geliştirme Enstitüsü büyük bir ses üstü rüzgar tüneli projesi başlattığını biliyoruz. Biri çok büyük, diğeri de çok küçük. Arada çok büyük bir ölçek farkı var ve bu boşluğu dolduracak orta ölçekli bir altyapı maalesef Türkiye’de yok. Bizde bu ikisinin arasında bir rüzgar tüneli tasarlamak istedik. Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığının ilgili birimi ile istişarelerimiz sürüyor. Yaklaşım gayet olumlu Hazırlıklara başladık. İnşallah Projenin onaylanması ile birlikte bu alanda yoğun bir çalışma temposuna gireceğiz” Şeklinde konuştu.

(OE-GF-



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