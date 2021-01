Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Alkan: “WhatsApp ne yapıyorsa Telegram’da onu yapıyor”

-Genel ve detay



( ANKARA - ÖZEL)- “WhatsApp sadece şimdiye kadar yapmış olduğu uygulamaları alenileştirdi”- “Birey olarak bizler için pek bir şey değişmeyecek”- “Dünyada kişisel verileri koruma düzenlemeleri kapsamında bir takım uygulamalar var” ANKARA



- Gazi Üniversitesi Adli Bilişim Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Alkan, “WhatsApp ne yapıyorsa Telegram’da onu yapıyor, Bip, Signal, We Chat onu yapıyor. Bunun gibi bütün uygulamalar aynı şekilde verileri topluyor, işliyor ve aynı şekilde de paylaşıyor. Değişen hiçbir şey yok” dedi.

WhatsApp’ın aldığı karar hakkında açıklamalarda bulunan, Gazi Üniversitesi Adli Bilişim Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Alkan, “Aslında normal şartlarda baktığınızda WhatsApp’ı daha önceki kullandığımızla şimdiki kullandığımız arasında kaygı edecek endişe edecek bir şey olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani WhatsApp dün ne yapıyorsa bugün de aynısını yapacak. Bu gizlilik sözleşmesini yeniledikten sonra da aynısını yapıyor olacak. Dolayısıyla da baktığımız zaman bir önceki ile bir sonrası arsında endişe edecek, kaygı edecek, panik yapacak herhangi bir durum olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz” diye konuştu.

“WhatsApp sadece şimdiye kadar yapmış olduğu uygulamaları alenileştirdi” WhatsApp’ın zaten hali hazırda verileri topladığını ve işlediğini belirten Prof. Dr. Alkan, “WhatsApp şimdiye kadar ne tür verileri, bilgileri topluyor ve nasıl kullanıyor ise bundan sonra da aynı verileri aynı şekilde toplayacak ve aynı şekilde kullanacak. WhatsApp sadece şunu yaptı; şimdiye kadar yapmış olduğu uygulamaları alenileştirdi, resmileştirdi ve kendince bir takım uluslararası yaptırımların önüne geçebilmek için, yasal prosedürlerin yerine getirilmesi konusunda bir adım attı” şeklinde konuştu.

“Dünyada kişisel verileri koruma düzenlemeleri kapsamında bir takım uygulamalar var” WhatsApp’ın yaptığı güncelleme ile bu verileri işleme ve paylaşma işlemini yasal bir zemine oturtmayı planladığını, uluslararası verileri koruma kurumlarına karşı belge olarak sunmayı planladığına dikkat çeken Alkan, “Dünyada biliyorsunuz kişisel verileri koruma düzenlemeleri kapsamında bir takım uygulamalar var. Eğer siz kişisel verilerin korunması noktasında bir takım ihlaller yapıyorsanız ve bu kişisel verilerin saçılması, dağılması ve ihlali gibi bir durum ortaya çıkıyorsa, uluslararası düzenleyici otoriteler, başta GDPR (Genel Veri Koruma Yönetmeliği) olmak üzere Avrupa Birliği Koruma Kurulu, Türkiye gibi ulusal anlamda da Kişisel Verileri Korkuma Kurulu (KVKK) gibi uluslararası kurum ve kuruluşlar; kişisel verileri ihlal eden, dağıtan, paylaşan, korumayan kuruluşlar için bir takım cezai yaptırımlar müeyyideler uyguluyorlar. Biliyorsunuz GDPR, özellikle Facebook gibi, Twitter gibi sosyal medya uygulamalarına çok ciddi yaptırımlar ve para cezaları kesti. Önümüzdeki süreçte WhatsApp’da böyle bir yaptırıma maruz kalmamak için, bu şekilde bir düzenlemeye gitmek istediğini bütün dünyaya açıkladı” ifadelerini kullandı. “WhatsApp ne yapıyorsa Telegram’da onu yapıyor” WhatsApp’ın aldığı karar sonrasında insanların diğer uygulamalara yönelmesinin bir anlam ifade etmediğini, bu uygulamalarının hepsinin verileri aldığını ve işlediğini belirten Alkan, “Whatsapp ne yapıyorsa Telegram’da onu yapıyor, Bip, Signal, We Chat onu yapıyor. Bunun gibi bütün uygulamalar aynı şekilde verileri topluyor, işliyor ve aynı şekilde de paylaşıyor. Değişen hiçbir şey yok. Sadece şu oldu; biraz alışkanlıklarımız değişecek, biraz da bu tür uygulamalara karşı toplumsal bilinç gelişiyor olacak. Farkındalık artıyor olacak. Bir de tabi ki WhatsApp ve benzeri uygulamalar bu takım yanlışlar yaptığında, toplumların nasıl refleks gösterdiğini, nasıl tepki gösterdiğini fark etmeleri ve kendilerini bu konuda birazcık daha düzenlemeleri noktasında önemli bir durum olacak aslında tüm dünya için” dedi.

“Birey olarak bizler için pek bir şey değişmeyecek” Bu güncelleme sonrasında bireysel olarak kişiler için pek bir değişiklik olmayacağına vurgu yapan Alkan, “Birey olarak bizler için pek bir şey değişmeyecek. Yani WhatsApp’tan başka uygulamalara gitmek, güven açısından, risk açısından bir şey değiştirmeyecek. Ancak şu olacak; sosyal medya kullanıcılarının bu konular gündeme geldikçe, daha çok farkındalıkları artacak. Bunları daha doğru kullanma kültürünü ediyor olacağız. Bilinç düzeyimiz artıyor olacak. Artık her türlü ortamda her türlü verilerimizi paylaşmanın mahsurlarını daha çok öğrenmiş olacak. Değilse herhangi bir fark olmayacak. WhatsApp ne yapıyorsa diğer sosyal medya uygulamaları da aynısını yapıyor çünkü” açıklamasında bulundu. (UTK-BC -



