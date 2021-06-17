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17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bakan Varank, yeni fabrikasına taşınan Gümüşdağ Elektronik’i ziyaret etti

Bakan Varank, yeni fabrikasına taşınan Gümüşdağ Elektronik’i ziyaret etti

Bakan Varank'ın incelemelerde bulunmasından detaylar

Yurt Dışı Yerli Üretim Et Üretimi Küçük Ev Teşvik Sistemi 

-Bakan Varank'ın tost makinesini montajlamasından detaylar
-Bakan Varank'ın konuşması

( ANKARA ) ANKARA

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, elektrikli küçük ev aletleri sektöründe yerli üretim yapan Gümüşdağ Elektronik’i ziyaret etti. Bakan Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez ile Gümüşdağ Elektronik AŞ’nin Başakşehir’deki yeni üretim tesislerini ziyaret etti. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Göksel Gümüşdağ’dan fabrikada üretilen elektrikli küçük ev aletlerine ilişkin bilgi alan Varank, tesisin üretim birimlerinde inceleme yaptı. Varank, fabrikada montaj hattının başına geçti ve tost makinesi montajı gerçekleştirdi. Burada çalışanlarla da sohbet eden Varank, öğle yemeğini işçilerle birlikte yedi. “Bu tesisten 420 vatandaşımız evine ekmek götürebiliyor” Ziyareti sonrasında açıklamalarda bulunan Varank, firmanın yaklaşık 20 yıldır Türkiye’de küçük ev aletleri alanında üretim yaptığını aktararak, “Şimdi daha büyük bir fabrikada üretime başladılar. Son 3 ayda 300 kişilik kadrolarını 420 kişiye çıkardılar. Bu tesisten 420 vatandaşımız evine ekmek götürebiliyor” dedi.
Varank, elektrikli küçük ev aletleri sektörünün Türkiye’de önemli bir pazara sahip olduğunu belirterek, “Bunun yanında ihracattan pay alabildiğimiz bir sektör. Gümüşdağ Elektronik de hem yerli hem de global markalara, tost makineleri, çay makineleri üretimi yapan, geçen sene 900 bin adet üretimi olan, yeni fabrikasında 1,5 milyon üretimi hedefleyen bir firmamız” ifadelerine yer verdi. “Bu sektör daha önce Uzak Doğu’dan çok fazla ithalat yapıyordu ama şu an Türkiye’nin üretimi kendine yetebiliyor” Bakanlık olarak Türkiye’de yatırım yapan bütün firmalara destek olmaya çalıştıklarını ifade eden Varank, “Türkiye’de yatırım yapan bütün firmalarımız yatırım teşvik sistemimizden faydalanabiliyor. Bu firmamız da bizim desteklerimizle beraber üretimini artırarak küçük ev aletleri sektöründe dünyada önemli bir üretici olmak istiyor. Bu sektör daha önce Uzak Doğu’dan çok fazla ithalat yapıyordu ama şu anda görüyoruz ki Türkiye’nin üretimi kendine yetebiliyor” değerlendirmesini yaptı. Varank, fabrikada global markaların da ürünlerinin üretildiğini ve ürünlerin yurt dışına satıldığını dile getirerek “Firmamızın böyle hızlı bir şekilde büyüyor, istihdamını artırıyor ve yeni üretim tesisleri planlıyor olması bizim açımızdan mutluluk verici. Türkiye’yi üretimle büyütmemiz gerekiyor. Böyle firmalarımız da küçük ev aletleri pazarında önemli üretimler gerçekleştirerek Türkiye’nin ekonomisine katkı sağlıyor” diye konuştu.
(MC-BC -
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