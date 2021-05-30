Bakan Varank’tan global markalara çağrı: “Sadece Türkiye pazarını değil, Türkiye’den ihracatı da düşünün”

-Bakan Varank'ın seri üretim bandında çıkan telefonları imzalaması

-Bakan Varank'ın konuşması



( ANKARA )- Teknoloji markası TCL ve Arçelik güçlerini birleştirdi ANKARA



- Uzak Doğulu küresel oyuncuların ardından mobil cihazlar konusunda uzman bir başka teknoloji markası TCL’nin de tercihi Türkiye oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Arçelik ile güçlerini birleştiren TCL’nin Tekirdağ’da akıllı telefon üretimine başladığını açıkladı.

Bakan Varank, Tekirdağ’daki üretim tesisinden global markalara seslenerek, “Çok çeşitli teşvikler ve avantajlar sağlıyoruz. Sadece Türkiye pazarını değil Türkiye’den ihracatı da düşünün. Yerli tedarikçileri artırarak verimli üretin, maliyetleri düşürün” dedi.

Varank, Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde bulunan Çerkezköy OSB’de TCL markasıyla üretime başlayan tesisi ziyaret etti. TCL Avrupa Başkanı Frank Zhang, Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer ile TCL Mobil Türkiye Ülke Müdürü Serhan Tunca, üretim tesisi ve ürünler hakkında Bakan Varank’a bilgi verdi. Varank, tesiste incelemelerde bulunduktan sonra seri üretim bandından çıkan cep telefonlarını imzaladı. Bakan Varank, daha sonra yaptığı değerlendirmede akıllı telefon pazarında global markaların yatırımlarını Türkiye’ye çekmeye başladıklarını söyledi.



“(TCL) 2022 yılında üretim kapasitelerini 1 milyon telefona çıkarma niyetleri var” Varank, akıllı telefon pazarının dünyada ve Türkiye’de gittikçe büyümeye devam ettiğini belirterek “TCL, Arçelik ile bir iş birliğine girişti ve beraberce üretim gerçekleştiriyorlar. Buranın yıllık üretim kapasitesi 450 bin telefon. Şu anda SKD sistemiyle üretim gerçekleştiriliyor ama önümüzdeki dönemde hem CKD sistemiyle daha fazla parçayı Türkiye’ye getirip burada montajını gerçekleştirecekler hem de 2022 yılında üretim kapasitelerini 1 milyon telefona çıkarma niyetleri var” ifadelerini kullandı. TCL’nin hem Çin’de hem de global anlamda önemli bir marka olduğunu ifade eden Varank, “Özellikle LCD sektöründe ve televizyon pazarında çok güçlüler. Türkiye’de de hem televizyon hem de akıllı telefon pazarında kendi üretimleriyle faaliyet göstermeye başlıyorlar” diye konuştu.

“Sadece Türkiye pazarını değil, Türkiye’den ihracatı da düşünün” Varank, global markalara ve yerli üreticilere çok çeşitli teşvik ve avantajlar sağladıklarını kaydederek, “Global markalara şu tavsiyemiz var: Sadece Türkiye pazarını düşünmeyin. Özellikle Türkiye’den ihracatı düşünün ve yerli tedarikçileri artırarak hem markanızı çok daha verimli bir şekilde ülkemizde üretin hem de maliyetlerinizi düşürün. Bu sayede de globalde yaptığınız pazar yarışında Türkiye’nin avantajlarından faydalanın” dedi.

Farklı markaların yatırım stratejilerinde almayı planladıkları aksiyonlar, hedef büyütme niyetleri olduğunu ifade eden Varank, bakanlık olarak, hükümetin diğer birimleriyle birlikte global markaların Türkiye’de teknoloji yatırımlarını daha da artırmaları için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini aktardı. Televizyon ve mobil cihazları 160’tan fazla ülkede satılan TCL’nin ses cihazları ve akıllı ev ürünleri de bulunuyor. TCL’nin güç birliği yaptığı Arçelik de 12 markası ve dünya çapında 30 bin çalışanı ile 150’ye yakın ülkede ürünlerini satıyor. Varank’a ziyaretinde Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin ve Çerkezköy OSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler eşlik etti.

