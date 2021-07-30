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Bakan Varank: '2022'nin sonunda yerli otomobilde seri üretime geçeceğiz'
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30 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Bakan Varank: '2022'nin sonunda yerli otomobilde seri üretime geçeceğiz'

Bakan Varank: '2022'nin sonunda yerli otomobilde seri üretime geçeceğiz'

Bakan açıklama

Fabrika Yerli Otomobil Bild Allah 

-detaylar

( BİLECİK ) Bakan Varank: "2022'nin sonunda yerli otomobilde seri üretime geçeceğiz" BİLECİK

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobilde dünyada rekabetçi olacak önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) üretilecek yerli otomobil çalışmalar planlandığı şekilde devam ettiğini söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir takım ziyaret için Bilecik'e geldi. AK Parti İl Başkalığı ziyaret eden Bakan Varank, İl Başkanı Serkan Yıldırım'dan il hakkında bilgi aldı. Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Varank, "Yerli otomotiv ile ilgili şuanda çalışmalar planlandığı şekilde devam ediyor. Biliyorsunuz biz 2019'un sonunda dediğimiz gibi 2022’nin sonunda bu araçların seri üretime hazır hale gelmesiydi. Bursa’da fabrika inşaatı son sürat devam ediyor. Araçta tedarikçilerin çoğu tespit edilmiş durumda. 2022’nin sonunda seri üretim araçları biz görebileceğiz. Artık 2023 yılında da normal satışlar muhtemelen başlar. Ama şuanda hedeflendiği, planlandığı şekilde her şey devam ediyor. İnşallah aracımıza kavuşacağız" dedi.

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