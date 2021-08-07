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Asungur İha, 1000 uçuş saatini tamamladı
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7 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Asungur İha, 1000 uçuş saatini tamamladı

Asungur İha, 1000 uçuş saatini tamamladı

Aksungur İha görüntüleri

( ANKARA ) ANKARA

Rekor Operasyon 


- Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) mühendis ve teknisyenlerinin ürettiği Aksungur'un, şu ana kadar sahada 1000 saati geçti. Yerli ve milli imkânlarla geliştirilen ve silahlı ve silahsız olarak gerçekleştirdiği uçuşlarda havada kalış rekoru kıran AKSUNGUR İHA, sahada görev yapmaya devam ediyor. ANKA platformundan yola çıkarak 18 ay gibi kısa sürede geliştirilen, yüksek faydalı yük kapasitesi ile kesintisiz çok rollü istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevleri gerçekleştirme kapasitesine sahip AKSUNGUR İHA, sahip olduğu SATCOM faydalı yükü ile görüş hattı ötesi operasyon esnekliği sağlıyor. İlk uçuşunu 2019 yılında yapan Aksungur ; bugüne kadarki süre zarfında tüm Platform Doğrulama yer/uçuş testlerini, 3 farklı EOIR Kamera, 2 farklı Satcom, 500 lb sınıfı Teber 81/82&KGK82 Sistemlerini, Yerli Motor PD170 sistemini entegre etti. Tüm bu çalışmalara ek olark 2021 yılı ikinci çeyreğinde ilk saha görevine başlayan Aksungur’un sahadaki uçuş saati 1000 saate ulaştı.
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