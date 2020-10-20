Asis CT ve İstanbul Üniversitesi’nden akıllı şehirler alanında iş birliği

-Konuşmalar

-Röportaj

-Protokolün imzalanması

-Genel ve detay



( İSTANBUL ) - İSTANBUL



- 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı’nda yer alan eylemlerin gerçekleştirilmesi, akıllı şehir çözümleri, yerel akıllı şehir stratejisi ve yol haritası hazırlanmasına rehberlik edilmesi konusunda açılan akıllı şehir ihalesini kazanan Asis CT-City Technologies, akıllı şehirler ve yeni teknolojiler konusunda çalışmaları bulunan İstanbul Üniversitesi ile iş birliğine gitti. Üniversite sanayi işbirliklerinin gelişmesi adına çıktılar üretecek bu işbirliği ile geleceğin akıllı şehirlerinin standartları ortaya konulmuş olacak. Asis CT, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı ‘Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı’nı hayata geçirmek amacıyla, Coğrafi Bilgi Sistemler Genel Müdürlüğü’nce açılan ve Türkiye'de 81 ilin akıllanmasına rehberlik edeceği ihaleyi kazanmasının ardından, İstanbul Üniversitesi ile iş birliği yaptı. Türkiye’nin tüm şehirlerinde yürüttüğü faaliyetleriyle adından söz ettiren şirket, bu iş birliğiyle yerel yönetimlere yönelik akıllı şehirler ve yeni teknolojiler konusunda üniversite görüşüyle ilerleyecek. İstanbul Üniversitesi Teknokent binasında düzenlenen iş birliği protokolünün imza törenine, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, İstanbul Üniversitesi Şehir Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Şeker, İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Alper Okyar ve Asis CT Genel Müdürü Dr. Fatih Gündoğan katıldı.

İmzalanan protokole ilişkin olarak bir değerlendirme yapan İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, “Ülkemizin akıllı şehirler alanında başlattığı hamleyi yarının Türkiye’sini inşa etmek ve daha yaşanabilir şehirler inşa edebilmek adına çok önemli buluyorum. Projeyle şehirleri teknolojiyle akıllı hale getirmek üzere yola çıkan Asis CT’ye destek olmaktan üniversite olarak gurur duyuyoruz” dedi.

"Bu protokol kapsamında, 81 ilimize akıllı şehirler anlamında eğitimler vereceğiz" İş birliğine yönelik değerlendirme yapan Asis CT Genel Müdürü Dr. Fatih Gündoğan ise, İstanbul Üniversitesi ile önemli bir iş birliğine imza attıklarını belirterek, “İmzalanan bu protokol kapsamında, 81 ilimize akıllı şehirler anlamında eğitimler vereceğiz. Bu protokolün ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Üniversite sanayi iş birliğini önemsiyoruz. Bu projeyle birlikte Türkiye’nin gelişimine katkı sağlayacağız. Akıllı şehirlere; verimli, sürdürülebilir ve teknolojiyi doğru bir şekilde kullanan şehirler olarak bakıyoruz. 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı’nda yer alan eylemlerin gerçekleştirilmesi, akıllı şehir çözümleri, yerel akıllı şehir stratejisi ve yol haritası hazırlanmasına rehberlik edilmesi ile ülkemizde akıllı şehirler konusunda kapasitenin geliştirilmesine yönelik açılan ihaleyi kazandık. Şirketimiz, önümüzdeki bir yıllık süreçte, danışmanlarla birlikte bir dönüşüm projesine liderlik edecek. Bu sorunların bertaraf edilmesinde ve hatta çeşitli durumlarda kentsel kalkınmaya yönelik fırsata dönüştürülmesinde, akıllı şehir kavramı büyük önem taşıyor. Kazandığımız ihaleyle hedeflenen ve şehirlerde ekonomik büyümeyi ve sosyal gelişmeyi teşvik ederek çevresel koşulları teknolojiyi kullanarak iyileştirmek amacı taşıyan akıllı şehirlere katkı sunarak, yol haritaları belirleyeceğiz. (MFA-AG-E)



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