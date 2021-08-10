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Ankara’ya yeni ilçe otogarı geliyor
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10 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Ankara’ya yeni ilçe otogarı geliyor

Ankara’ya yeni ilçe otogarı geliyor

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( ANKARA ) - ANKARA

Mülkiye Ihale Trafik Yoğunluğu Harekete Geç İha 


- Ankara Büyükşehir Belediyesi ilçe otobüslerini bir merkezde toplamak, vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak ve kent merkezinde yaşanan trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla “Yöresel Turizm İlçe Otogarı” yapımı için harekete geçti. Ankara Büyükşehir Belediyesi, ilçe otobüslerini bir merkezde toplamak ve vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla “Yöresel Turizm İlçe Otogarı” yapımı için harekete geçti. Gazi Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı (FSM) No: 5/1 adresinde mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait arsada inşa edilecek ilçe otogarı için 9 Eylül 2021 tarihinde ihaleye çıkılacak. Büyükşehir Belediyesi ilçe otogarının tamamlanmasıyla birlikte kent merkezindeki trafik yoğunluğunu da azaltmayı hedefliyor. (ÖMR-
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