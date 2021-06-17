ANKARA - Sabit Kanatlı Akıllı Vurucu İHA Sistemi ALPAGU mühimmatlı test atışını başarıyla gerçekleştirdi
- Sabit Kanatlı Akıllı Vurucu İHA Sistemi ALPAGU mühimmatlı test atışını yapmasıKendisi hafif etkisi ağır Alpagu'dan tam isabet! STM’nin milli mühendislik kabiliyetiyle geliştirdiği tek er tarafından gece - gündüz etkin operasyon yapabilen Sabit Kanatlı Akıllı Vurucu İHA Sistemi ALPAGU mühimmatlı test atışını başarıyla gerçekleştirdi. Durmak yok yola devam!
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