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27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
ANKARA - İHA'larda edinilen tecrübe deniz ve kara araçlarına taşınıyor

ANKARA - İHA'larda edinilen tecrübe deniz ve kara araçlarına taşınıyor

- Tanıtım videosuİHA'larda edinilen tecrübe deniz ve kara araçlarına taşınıyor - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: - "İnsansız sistemlerde hava araçlarında edindiğimiz tecrübe ve başarıyı deniz ve kara araçlarında da göstermeye kararlıyız. Orta Sınıf 1. Seviye İnsansız Kara Aracı Projemiz çerçevesinde başlattığımız prototip yarıştırma faaliyetlerimiz sürüyor" - "Otonomi ve performans testlerinden sonra prototip yarıştırmamızı önümüzdeki ay tamamlayacağız"ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir, insansız hava araçlarında (İHA) edindikleri tecrübe ve başarıyı deniz ve kara araçlarında da göstermeye kararlı olduklarını belirterek, "Orta Sınıf 1. Seviye İnsansız Kara Aracı (İKA) Projemiz çerçevesinde başlattığımız prototip yarıştırma faaliyetlerimiz devam ediyor. Otonomi ve performans testlerinden sonra prototip yarıştırmamızı önümüzdeki ay tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, insansız sistemlere yönelik çalışmalara ilişkin bilgi verdi.İHA'larda edinilen tecrübeye dikkati çeken Demir, şunları kaydetti:"İHA'larda edindiğimiz tecrübe ve başarıyı deniz ve kara araçlarında da göstermeye kararlıyız. Orta Sınıf 1. Seviye İKA Projemiz çerçevesinde başlattığımız prototip yarıştırma faaliyetlerimiz sürüyor. Aselsan, Best Grup, Elektroland ve Havelsan tarafından üretilen İKA muayene ve hareket kabiliyeti testlerinden sonra 7,62 mm silah sistemiyle atış testleri de gerçekleştirildi.
Otonomi ve performans testlerinden sonra prototip yarıştırmamızı önümüzdeki ay tamamlayacağız."

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