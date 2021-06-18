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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
ANKARA - Bozankaya'nın ürettiği yerli tramvayı Romanya'ya uğurlama töreni düzenlendi

ANKARA - Bozankaya'nın ürettiği yerli tramvayı Romanya'ya uğurlama töreni düzenlendi

- Bozankaya Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay'ın konuşması - Yerli imkanlarla üretilen tramvayBozankaya'nın ürettiği yerli tramvayı Romanya'ya uğurlama töreni düzenlendiANKARA (AA) - Bozankaya AŞ. tarafından Romanya'ya gönderilmek üzere yerli imkanlarla üretilen tramvay seti için uğurlama töreni gerçekleştirildi.
Bozankaya Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay, şirketin Sincan'daki üretim tesisinde düzenlenen törende yaptığı konuşmasında, tramvay hakkında bilgileri paylaştı.Tramvayın Romanya'nın Temeşvar kentine gönderileceğini duyuran Günay, "Tramvayımız 30 metre uzunluğunda, yüzde 100 alçak tabanlı, 200 yolcu taşıma kapasitelidir. Daha önce elektrikli otobüslerle yaptığımız ve geliştirdiğimiz batarya sistemlerini tramvaylarda da kullanabilir hale getirdik. Tramvayımız katener ağına bağlı kalmaksızın bataryası ile 63 kilometre menzile ulaşabilir. Dünyada bu menzile ulaşabilen ilk tramvay özelliğini taşımaktadır." dedi.
Günay, ilk etapta 21, ikinci etapta ise 16 araç setini göndereceklerini belirterek bu projede toplam 115 milyon avroluk Türkiye'ye katma değer yaratacaklarını söyledi.

En büyük hedeflerinin istihdam, üretim ve ihracat olduğunun altını çizen Günay, "Oluşturduğumuz marka değerini dünyanın birçok yerine sevk ederek elde ettiğimiz bu ürünleri dünyaya ihraç etmek istiyoruz. Bu projeler bir takım çalışmasıdır, birlik beraberliğin ortaya çıkardığı ürünlerdir." diye konuştu.
Törenin ardından tramvay basın mensuplarına tanıtıldı.

Avro Uzunlu Yerli Tramvay Elektrikli Otobüs Basın Mensupları 

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