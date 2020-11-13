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13 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
11 yaşındaki öğrencilerden depremde hayat kurtaracak proje: 'Yaşam yatağı'

11 yaşındaki öğrencilerden depremde hayat kurtaracak proje: 'Yaşam yatağı'

Yaşam yatağından görüntü

Depremzede Öğretmenler Öğretmen Öğrenciler Deprem Anı 

-Sarsıntıyla üçgen şekle dönüşmesi
-Ses ve ışık yayması
-okuldan görüntü
-Öğrencilerle röportaj
-Detay görüntüler

( AMASYA -ÖZEL) AMASYA

- Amasya’da 11 yaşındaki iki öğrenci deprem anında yaşam üçgeni şekli alıp içindeki kişiyi koruyarak etrafa ışık ve ses yayan yatak prototipi tasarladı.Şehit Ferhat Ünelli Bilim ve Sanat Merkezi’nde eğitim alan Akif Güdek ile Ömer Erdem Sezer’in öğretmenleri Bahadır Özen’in gözetiminde bir süredir çalıştıkları 'yaşam yatağı' sarsıntı halinde sensörlerin algılamasıyla anında üçgen şeklini alıyor. Etrafa ışık ve sesli uyarı da yayan yatakta ilkyardım kiti ile su ve gıdaların da bulunduğu bölmeler yer alıyor.Amasya’nın 1. derece deprem kuşağında bulunduğunu belirten Akif Güdek, “İnsanlar yatağındayken günümüz teknolojisi ile onları nasıl koruruz, kurtarırız diye düşünerek böyle bir proje oluşturduk” dedi.
İzmir depreminde Ayda, Elif ve diğer depremzedelerin görüntülerinden çok etkilendiklerine değinen Ömer Erdem Sezer de TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen yarışmada dereceye giren projelerinin destek görüp geliştirilmesi durumunda muhtemel bir depremde hayatların kurtarılabileceğini söyledi.


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