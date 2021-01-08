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08 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Zümer Bütüçi resmen Konyaspor'da

Zümer Bütüçi resmen Konyaspor'da

İmza töreni

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-Zümer Bütüçi ile röportaj

- KONYA

- Konyaspor, Kosovalı kanat oyuncusu Zümer Bütüçi ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu’nda gerçekleşen törende yeni transfer Zümer Bütüçi, kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan 2,5 yıllık sözleşmeyi imzaladı. 14 numaralı formayı giyecek oyuncu, Konyaspor'a geldiği için mutlu olduğunu söyledi.

Bütüçi, "Çok büyük bir kulübe geldim. Büyük bir taraftar desteği var. Şimdiden bana ilgi gösteriyorlar. Elimden geleni yapacağım ve kulübe katkı sağlamak istiyorum. Kazanabildiğimiz kadar maç kazanıp ligde hakkettiğimiz yerde olacağız" dedi.
Norveç Eliteserien takımlarından Viking’de forma giyen, forvet arkası ve her iki kanatta da oynayabilen 24 yaşındaki oyuncu eski takımında 154 maçta sahaya çıkarak 23 gol ve 30 asist kaydetmişti.
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