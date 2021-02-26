Zula Kadınlar E-spor Ligi’nin 2’nci sezonu başlıyor

-Genel ve detay



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Geçtiğimiz yıl ilki hayata geçirilen Zula Kadınlar Ligi'nin 2'nci sezonu başlıyor. Kadınlar Ligi'nde bu yıl 8 takım 50 bin TL'lik ödül havuzu ve şampiyonluk kupası için mücadele edecek. Türkiye’nin kadınlara özel ligi 'Zula Kadınlar Ligi'nin ikinci sezonu 27 Şubat’ta başlayacak. Tek yerli resmi e-spor ligi olan Zula Süper Lig’in sahibi InGame Group tarafından, kadın oyuncuların e-sporda varlığını güçlendirmek ve onlara alan açmak amacıyla geçtiğimiz yıl başlatılan Kadınlar Ligi, bu yıl 8 takımın mücadelesine tanıklık edecek. Artan takım sayısı ve ödül miktarıyla Kadınlar Ligi, 2'nci sezonunda daha zorlu ve adrenalini yüksek mücadelelere sahne olurken, Zula severlere e-spor heyecanını yaşatacak. 50 bin TL ödüllü Kadınlar Ligi’nde mücadele 7 hafta boyunca sürecek İlk senesinde kadın oyunculardan büyük ilgi gören ligde ödül havuzu 50 bin TL’ye yükseltildi. Yeni sezonun takımları ABB Aski E-spor, fasPay Wildcats, Gamers of Future, Mod-Z, Steel Tactics, İstanbul e-spor, Sivasspor E-spor ile BAL E-spor, 50 bin TL’lik ödül havuzu ve şampiyonluk kupası için mücadele edecek. 8 takımın 7 hafta boyunca oynayacağı toplam 56 karşılaşma, 27 Şubat itibariyle cumartesi ve pazar günleri Zula Oyun E-spor'un video paylaşım platformu kanalından canlı olarak yayınlanacak. Türkiye’nin profesyonel kadınlar e-spor ligi olan Zula Kadınlar Ligi’nin ilki, geçtiğimiz yıl 25-26 Temmuz’da düzenlenmiş ve yapılan final karşılaşmalarının ardından ilk şampiyonunu çıkarmıştı. Kadın oyuncuların kadınlar ligine katılarak e-spor tarihine adlarını yazdırdığı Kadınlar Ligi’nde 6 takım, 40 bin TL’lik ödül havuzu ve şampiyonluk kupası için 7 hafta boyunca mücadele etmişti. Kadın e-sporculardan büyük ilgi gören Kadınlar Ligi’nin ilk şampiyonu, bir belediyenin kurduğu ilk e-spor kulübü olan Ankara Büyükşehir Belediyesi Aski E-spor olurken, Fastpay Wildcats takımı ikinciliği, Gamers of Future ise üçüncülüğü kazanmıştı. Lig ve play-off’lar olmak üzere iki aşamalı bir sistemle yapılan Kadınlar Ligi’nin finalinde ise anlamlı bir çalışmaya imza atılmıştı. Takımların karşılaşmalarının canlı yayınlandığı finallerde, yayın boyunca bir yandan da şiddete maruz kalarak yaşamını yitiren kadınların isimleri alt bantta 'Yeter' etiketiyle yayınlanmıştı.



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