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Zafer Turan: “Bütün takımı kutluyorum”
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29 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Zafer Turan: “Bütün takımı kutluyorum”

Zafer Turan: “Bütün takımı kutluyorum”

Eyüpspor Teknik Direktörü Zafer Turan

- BURSA

Teknik Direktör Şampiyon Bulduk Rektör Trol 


- Bursaspor’u 2-0 mağlup eden Eyüpspor’da teknik direktör Zafer Turan, “Biz oyun planlarımızda analiz yaparken, Fatih Hocanın diğer takımlarda nasıl taktik yaptığını da analiz ettik. Kazandığımız için mutluyuz” dedi.
Eyüpspor Teknik Direktörü Zafer Turan, Bursaspor galibiyeti sonrası şu açıklamayı yaptı: “Bursaspor takımı üçüncü maçında üçüncü teknik adamıyla karşılaşmaya başladı.
Biz oyun planlarımızda analiz ederken, Fatih Hocanın diğer takımlarda nasıl taktik yaptığını da analiz ettik. Bu doğrultuda da istediğimiz gibi başladı.
Önde baskı ile başladık. Yarım saat rakibi çıkartmadık ve pozisyon bulduk. İkinci yarıda kontrollü oynamamız gerekiyordu. Takım biraz yoruldu ve taktiğimizi değiştirdik. Boş alanlar bulacağımızı da biliyorduk. Maçı kazanmasını bildik. Bütün takımı kutluyorum.” Turan, Bursaspor’la ilgili olarak da, “Çok büyük bir camia, Süper Lig’de şampiyonluk yaşamış bir camia. Antrenman için de tesislerini açtılar. Pandemiden dolayı gerçek taraftar kitlesi maça gelemedi belki ama zorlu bir deplasman olduğunu biliyoruz. Fatih Tekke ile çıkış yakalayacaklarını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
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