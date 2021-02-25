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25 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Yusuf Şimşek: 'Yenebilirdik ama puan puandır'

Yusuf Şimşek: 'Yenebilirdik ama puan puandır'

Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek'in açıklamaları

- Yusuf Şimşek: "Yenebilirdik ama puan puandır" BOLU

Beraberlik Basın Toplantısı Toplantı Rektör 


- Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, Boluspor maçından sonra yaptığı açıklamada, "Maçın geneline bakarsanız pozisyon bulan biziz. Penaltı kaçıran biziz. Yenebilirdik ama puan puandır" dedi.
TFF 1. Lig’in 23. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanan Boluspor - Balıkesirspor karşılaşması 0-0’lık beraberlikle sonuçlandı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, "Maçtan önce söylemiştim. Biz buraya puan ve puanlar almaya gelmiştik ve dediğimiz gibi iyi oyun çıkardık. Maçın geneline bakarsanız pozisyon bulan biziz. Penaltı kaçıran biziz. Yenebilirdik ama puan puandır. 4 mata 8 puan ve 2 deplasman maçında 2 puan almak bizi çok sevindirmese de puan puandır. Açıkçası yüzde yüz galip geleceğimiz bir maçtı. Futbolcu kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Bizim artık ah vah diyecek halimiz yok. Bu maçtan sonra pazartesi günü Ankara maçı var. Bu maçı unutup Ankara maçına hazırlanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
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