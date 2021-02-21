Yusuf Şimşek: 'Engelleri yavaş yavaş aşmaya çalışıyoruz'



- Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, Bursaspor maçından sonra yaptığı açıklamada, engelleri yavaş yavaş aşmaya çalıştıklarını söyledi.



TFF 1. Lig'in 22. haftasında Balıkesirspor sahasında Bursaspor’u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, "Hava şartları kötü olmasına rağmen halı sahada çalıştık, iyi çalışmışız bütün taktiklerimiz sahada uygulandı" diye konuştu.

Oyuncularının kazanmak için her şeyi yaptığını belirten Şimşek, "En son 46 yıl önce Bursaspor'u yenmişiz, çok fazla maç oynamamışız ama 46 yıl sonra galip gelmek bize nasip oldu. Herkesi kutluyorum, başkanımı, yöneticilerimi kutluyorum. Tüm kulüp olarak emek veriyoruz, Herkese teşekkür ediyorum. Galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyoruz. Bizi statta bizi destekleyemiyorlar ama evlerinde televizyonun başında dualarıyla destekliyorlar. Onlara da teşekkür ediyorum, yolumuz uzun. Biz engelleri yavaş yavaş aşmaya çalışıyoruz, çalışacağız. Hiçbir zaman ayaklarımız havada gezmeyecek, yere sağlam basacak. Şımarmadan, aynı ciddiyet ve disiplinle maçlarımızı oynayıp kazanmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.





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