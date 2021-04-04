Yusuf Şimşek: “Çok şükür Rabbim bu günleri nasip etti”



- TFF 1. Lig'in 28. haftasında Balıkesirspor sahasında Bandırmaspor’u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik adamı mücadeleyi değerlendirdi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek milli arada iyi çalıştıklarını ve bunun karşılığını galibiyet olarak aldıklarını ifade etti.

90 dakika iyi mücadele gösterdiklerini anlatan Şimşek, şunları kaydetti: "Takımda kimi kadroya alsak çok şükür hepsi istediğimizi verdi. Tüm oyuncularıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kulübün tüm çalışanlarıyla biz bir ekibiz. Mutluyuz, göreve geldiğimden beri dokuzuncu maçımız oldu. 4 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet aldık. Kendi adıma sevindirici bir durum. Çok şükür Rabbim bu günleri nasip etti. İnşallah daha iyi günleri ben burada yaşamak isterim. Burası çok mutlu olduğum bir yer, geldiğimden beri tesisten en fazla 2-3 kere çıkmışımdır. Orası bana huzur ve mutluluk veriyor. İnşallah bu birlikteliğimiz uzun zaman devam eder."



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