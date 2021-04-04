Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Yusuf Şimşek: “Çok şükür Rabbim bu günleri nasip etti”

Yusuf Şimşek: “Çok şükür Rabbim bu günleri nasip etti”

Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek

- BALIKESİR

Beraberlik Basın Toplantısı Toplantı Allah Rektör 


- TFF 1. Lig'in 28. haftasında Balıkesirspor sahasında Bandırmaspor’u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik adamı mücadeleyi değerlendirdi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek milli arada iyi çalıştıklarını ve bunun karşılığını galibiyet olarak aldıklarını ifade etti.
90 dakika iyi mücadele gösterdiklerini anlatan Şimşek, şunları kaydetti: "Takımda kimi kadroya alsak çok şükür hepsi istediğimizi verdi. Tüm oyuncularıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kulübün tüm çalışanlarıyla biz bir ekibiz. Mutluyuz, göreve geldiğimden beri dokuzuncu maçımız oldu. 4 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet aldık. Kendi adıma sevindirici bir durum. Çok şükür Rabbim bu günleri nasip etti. İnşallah daha iyi günleri ben burada yaşamak isterim. Burası çok mutlu olduğum bir yer, geldiğimden beri tesisten en fazla 2-3 kere çıkmışımdır. Orası bana huzur ve mutluluk veriyor. İnşallah bu birlikteliğimiz uzun zaman devam eder."
loading...
İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement