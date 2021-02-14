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14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Yusuf Şimşek: “Bu deplasmanda 1 puan iyidir”

Yusuf Şimşek: “Bu deplasmanda 1 puan iyidir”

Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek'in açıklamaları

- - Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek:- “Bursaspor maçıyla yeniden gelip gelmek istiyoruz” İZMİR

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- Menemenspor ile İzmir’de 1-1 berabere kalan Balıkesirspor’da Teknik Direktör Yusuf Şimşek maçın ardından konuştu.
Bu deplasmanda alınan 1 puanın iyi olduğunu söyleyen Şimşek, “Bursaspor maçını kazanarak çıkışa geçmek istiyoruz” dedi.
TFF 1. Lig’in 21. haftasında Menemenspor ile deplasmanda karşılaşan ve sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılan Balıkesirspor’da Teknik Direktör Yusuf Şimşek, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Zor bir maç olacağını bildiklerini söyleyen Şimşek, “Sahanın zor şartlarda olacağını da biliyorduk. Futbolcu kardeşlerimize maçın zor olacağını da söyledik. İyi hazırlandık. Deplasmanda direkt rakibimizle oynadık. Deplasmanda alınan 1 puan iyidir, en azından mağlup olmadık. Bu bizim için avantajdır. Daha da iyi olabilir. İlerleyen haftalarda daha iyi olacağız. Yeni bir takımız, ikinci yarıda kurulduk. İnşallah önümüzdeki hafta Bursaspor maçıyla yeniden galip gelmek istiyoruz. Futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum, emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
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