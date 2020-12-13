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13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Yücel İldiz: 'Net bir skorla kazandık'

Yücel İldiz: 'Net bir skorla kazandık'

Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz’in açıklamaları

- Yücel İldiz: "Net bir skorla kazandık" ADANA

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- Adanaspor deplasmanından galibiyetle dönen Altay'da Teknik Direktör Yücel İldiz maçın ardından yaptığı açıklamada "Ligin sonuna kadar çok zorlu müsabakalar oynayacağız. Hedefimize gitmek için maç maç düşünüyoruz. İnşallah bu seriyi devam ettiririz" dedi.
TFF 1. Lig'in 14. hafta mücadelesinde Adanaspor'u deplasmanda 4-1 mağlup eden Altay'da Teknik Direktör Yücel İldiz karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Mücadeleyi değerlendiren İldiz, "Gerçekten çok zorlu periyottan çıktık. Sürekli çarşamba-pazar veya perşembe-pazar maçları oynuyorduk. Bu nedenle bugünkü müsabaka bizim adımıza çok önemliydi. Gerçekten ilk yarı çekişmeli müsabaka oldu. Golleri bulduk. İkinci yarı istediğimiz oyunu daha fazla oynadık. Top da bizde kaldı ve 3’üncü golü bulduk. Oyunun geneline baktığımızda maç istediğimiz şekilde gitti. Böyle giden bir oyunda penaltı pozisyonunda gereksiz kontra vermemeliydik. Daha sonra genç oyuncumuzun gol atması bizi memnun etti. Net bir skorla kazandık ama dediğim gibi çok zorlu bir periyottan çıktık. Bu nedenle takımda yorgunlukta olabilir. İlk defa yarın bir günlük izin vereceğim oyunculara. Mücadele daha yeni başlıyor bu grupta. Ligin sonuna kadar çok zorlu müsabakalar oynayacağız. Hedefimize gitmek için maç maç düşünüyoruz. İnşallah bu seriyi devam ettiririz" diye konuştu.

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