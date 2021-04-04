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04 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Yılmaz Vural: ”Aldığımız bu sonuçla büyük bir yara aldık”

Yılmaz Vural: ”Aldığımız bu sonuçla büyük bir yara aldık”

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural’ın açıklamaları

- - BB Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural:- “Konyasporlu futbolcular yattı mı kalkmıyor, adeta oyunun içine ettiler” ERZURUM

Basın Toplantısı Toplantı Rektör 


- BB Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Konyaspor mağlubiyeti sonrası çok kötü bir sonuç aldıklarını ifade ederek, “Aldığımız bu sonuçla büyük bir yara aldık” dedi.
Süper Lig’in 32. haftasında evinde karşılaştığı Konyaspor’a 2-1 mağlup olan BB Erzurumspor'da Teknik Direktör Yılmaz Vural, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Teknik Direktör Vural, büyük bir yara aldıklarını belirterek, “Çok kötü bir sonuç aldık. Kazansak başka şeyler konuşacaktık ama olmadı. İki oyuncumuzu daha çok hücuma destek versinler diye sahaya sürdük. Oyunun normal temposundan giderken golü yedik. Hemen karşılık verdik. Skoru eşitliğe getirdik. Ardından pozisyon kısırlıkları yaşandı. Devrenin sonuna doğru 2. golü yedik. Değişiklikle ikinci devreye başladık. Osman’ın daha diri olacağını düşündük, onu oyuna aldık. Oyunun büyük bölümünde oyuna biz hakimdik. Rakip skoru korumak istedi. Yatan kalkmıyor, kaleci pas vermiyor adeta oyunun içine ediyorlar. Hakem kardeşlerim bir daha yaparsa diye bekliyorlar. Güzel maç yönetti ama zamana dikkat edemedi. İyi pozisyonlarımız oldu. Kazandığımız penaltı açık ama elini geri çekiyormuş diye penaltı vermedi. Sonrasında faul bize yapılıyor onlara veriyorlar. VAR’da ki neyi düşünüp hakemi çağırdı. Bu kadar net görülen şeylerde halen VAR’da sistem hatası var denilmez. Kazanılan 1 puan veya kaybedilen 1 puan çok önemli artık bunun farkına varılsın. İkinci yarı oyuncularımın verdiği çabadan dolayı onlara teşekkür ediyorum. Aldığımız bu sonuçla büyük bir yara aldık. Gençlerbirliği’yle oynayacağız ve yine ağır bir maç olacak. Oyuncularımı oynarken sahada tanıyoruz. Konyaspor’u kutluyorum. Umarım bundan sonra her şey istediğimiz ve düşündüğümüz gibi gerçekleşir” dedi.

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