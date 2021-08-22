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Yılmaz Akbaşlı: “Oyuncularımızın bazılarının eksikleri var”
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22 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Yılmaz Akbaşlı: “Oyuncularımızın bazılarının eksikleri var”

Yılmaz Akbaşlı: “Oyuncularımızın bazılarının eksikleri var”

Yılmaz Akbaşlı konuşması

- ADANA

Basın Toplantısı Toplantı Allah Erimli 


- Adanaspor Teknik Sorumlusu Yılmaz Akbaşlı, Gençlerbirliği maçı sonrası, “Oyuncularımızın bazılarının eksikleri var. Bunlar tam giderilirse önümüzdeki haftalarda verimli bir takım oluruz. Keçiörengücü maçından inşallah 3 puanı alırız” dedi.
Adanaspor, ligin 2. haftasında evinde Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı. Maç sonu basın toplantısında konuşan Adanaspor Teknik Sorumlusu Yılmaz Akbaşlı, “Kalite olarak memnunuz ama skor olarak memnun değiliz. Karşımızda Süper Lig tecrübesi olan oturmuş bir kadrosu olan takım vardı. Fakat biz tempolu ve kale önünde üretken olursak golleri buluruz. Oyuncularımızın bazılarının eksikleri var. Bunlar tam giderilirse önümüzdeki haftalarda verimli bir takım oluruz. Keçiörengücü maçından inşallah 3 puanı alırız” ifadelerini kullandı.
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