Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Yılın Sporcusu Ödül Töreni gerçekleştirildi

Yılın Sporcusu Ödül Töreni gerçekleştirildi

Ödül törenine gelişlerden görüntüler

Dera İslam Rektör 

-Bakan Kasapoğlu'nun gelişinden görüntüler
-Ozan Tufan - Dorukhan Toköz'ün gelişinden görüntüler
-Emre Belözoğlu'ndan görüntüler
-Nihat Özdemir görüntüler

- - Yılın sporcusu Ozan Tufan İSTANBUL

- İstanbul’da gerçekleştirilen Yılın Sporcusu Ödül Töreni'nde, Yılın Sporcusu Ozan Tufan seçildi. Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu ödülleri 5. Kez İstanbul’da gerçekleştirilen organizasyonla düzenlendi.
Törene Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği ve Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz, Türkiye Voleybol Milli Takım oyuncuları ve spor dünyasından birçok isim katıldı.
Gerçekleştirilen törende şu isimler ödül aldı: Yılın Çıkış Yapan Sporcusu: Merih Demiral Yılın Kadın Sporcusu: Avrupa Şampiyonu Paralimpik yüzücü Sümeyye Boyacı Yılın Sporcusu: Ozan Tufan Yılın Futbolcusu: Çağlar Söyüncü Yılın Takımı: Türkiye A Milli Futbol Takımı U19 Avrupa Şampiyonu Genç Kız Milli Takımı, İslam Çupi Milliyet Ekstra Özel Ödülü Türkiye Voleybol Federasyonu Erdoğan Demirören Büyük Ödülü’nün sahibi oldu.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Başkente Değer Katacak Külliyede Sona GelindiBaşkente Değer Katacak Külliyede Sona Gelindi
15 Temmuz Belgeseli, Erdoğanı Ağlattı15 Temmuz Belgeseli, Erdoğanı Ağlattı
13. İslam Zirvesi Konferansı Zirve Toplantısı13. İslam Zirvesi Konferansı Zirve Toplantısı
Dünya Liderleri SavanoradaDünya Liderleri Savanorada
Muhaliflerin Atlı BirlikleriMuhaliflerin Atlı Birlikleri
Almanyada İslam Karşıtı Gösteriler Büyüyor!Almanyada İslam Karşıtı Gösteriler Büyüyor!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı