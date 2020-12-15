YILIN OLAYLARI 2020 - TEMMUZ (9)

KEMAL KILIÇDAROĞLU CHP GENEL BAŞKANLIĞI’NA YENİDEN SEÇİLDİ - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bilkent Odeon'a gelişi - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay salonuna gelmesi - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 37. Olağan Kurultayın açılışını yapması - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy kullanmak için salona gelmesi - Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyunu kullanması - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay salonuna gelmesi - Oylama sonuçlarının açıklanması - Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması - Kılıçdaroğlu'nun bazı partililerle fotoğraf çektirmesi - Kılıçdaroğlu'nun salondan ayrılışı - CHP PM üyesi İlhan Cihaner'in konuşmasıMİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI İSTANBUL BÖLGE BAŞKANLIĞI YENİ HİZMET BİNASI AÇILDI - MİT İstanbul Bölge Başkanlığı Yeni Hizmet Binası'ndan görüntüler - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın binaya gelişi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - MİT İstanbul Bölge Başkanlığı Yeni Hizmet Binasının drone görüntüleri - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a MİT Başkanı Hakan Fidan'ın hediye takdimi - Açılışın yapılması ve kurdele kesilmesiSÜMELA MANASTIRI 2. ETABI VE TRABZON AYASOFYA CAMİİ AÇILDI - Sümela Manastırı 2. Etap Açılış Töreni ve Trabzon Ayasofya Camii’nin restorasyon sonrası açılış törenleri - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Açılışların yapılması kurdele kesilmesi - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Trabzon'daki Ayasofya Camisi'nde incelemeleriFATİH KARAGÜMRÜK SÜPER LİG’DE - Adana demirspor stadyumundan görüntüler - Fatih Karagümrüklü taraftarlarının slogan atması - Vefa Stadı'na kurulan dev ekrandan takip eden Fatih Karagümrüklü taraftarlar - Taraftarların Fatih Karagümrük'ün Süper Lig'e yükselmesiyle coşkulu sevinç yaşaması - Taraftarların Fatih Karagümrük'ün Süper Lig'e yükselmesiyle coşkulu sevinç yaşaması - Meşale yakarak kutlama yapan taraftarlardan görüntüler - Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel'in konuşması - Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığı’na yeniden seçildi (25 Temmuz)CHP’nin 37. Olağan Kurultayı’nda seçime tek aday olarak katılan İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu, oy kullanan 1318 delegenin 1251’inin oyunu alarak yeniden genel başkan seçildi. Kılıçdaroğlu, katıldığı seçimli kurultaylarda 7’nci kez genel başkan seçilmiş oldu. - Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Bölge Başkanlığı yeni hizmet binası açıldı (26 Temmuz)Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı Yeni Hizmet Binası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle açıldı. - Sümela Manastırı 2. Etabı ve Trabzon Ayasofya camii açıldı (28 Temmuz)Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sümela Manastırı 2. Etap Açılış Töreni ve Trabzon Ayasofya Camii Restorasyon Sonrası Açılış Töreni’ne canlı bağlantıyla katılarak, Sümela Manastırı’nın Türkiye’nin toprakları üzerindeki her türlü medeniyet mirasına nasıl sahip çıktığının somut bir örneği olduğunu belirtti. - Fatih Karagümrük, Süper Lig’de (30 Temmuz)Fatih Karagümrük, TFF 1. Lig play - off finalinde normal süresi ve uzatma bölümleri 1 - 1 biten maçta Adana Demirspor’a penaltılarda 6 - 5 üstünlük kurarak Süper Lig’e yükseldi.
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