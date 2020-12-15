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15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
YILIN OLAYLARI 2020 - AĞUSTOS (6)

YILIN OLAYLARI 2020 - AĞUSTOS (6)

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE ŞAMPİYON SEVİLLA - Sevilla - İnter maçından enstantaneler (fotoğraflar) - Sevilla'nın galibiyet ve kupa sevinci (fotoğraf) - Sevilla takımının UEFA Kupası ile poz vermesiŞAMPİYONLAR LİGİ KUPASI BAYERN MÜNİH'İN - Bayern Münih - PSG maçı öncesi Lizbon’daki Luz Stadı ve çevresi - Takım otobüslerinin Luz Stadı'na gelişi - Bayern Münih - PSG maçından enstaneler (fotoğraflar) - Bayern Münih takımının kupa sevinci (fotoğraf) - Takım otobüslerinin stattan ayrılmaları - PSG taraftarlarının maçın ardından Paris'te çevreye zarar vermeleri - PSG taraftarlarının araçları yakmalarıTÜRKİYE 19 YAŞ ALTI KIZ VOLEYBOL MİLLİ TAKIMI, AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU - 2020 Avrupa Genç Kızlar Şampiyonası’nın final maçı - Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Millî Takımı - Sırbistan karşılaşmasından enstantaneler (fotoğraflar) - Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Millî Takımı'nın kupa sevinci (fotoğraflar) - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Şampiyonu millileri tebrik etmesi - Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımının yurda dönüşü - Takım kaptanı Çağla Salih'in açıklamaları - 19 Yaş Altı Kız Milli Takımı Antrenörü Şahin Çatma'nın açıklamaları - 19 Yaş Altı Kız Milli Takımının kupa ile poz vermesiUEFA Avrupa Ligi'nde Şampiyon Sevilla (21 AĞUSTOS)KÖLN - UEFA Avrupa Ligi 2019 - 2020 sezonu final maçında Sevilla ile Inter takımları, Almanya’nın Köln şehrindeki Rhein Energie Stadı’nda karşı karşıya geldi. Sevilla, Inter'i 3 - 2 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. - Şampiyonlar Ligi Kupası 6’ıncı kez Bayern Münih’in oldu (24 Ağustos)LİZBON - UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2019 - 2020 sezonunun şampiyonu, Portekiz’in başkenti Lizbon’daki Luz Stadı’nda oynanan final karşılaşmasında Paris - Saint - Germain’i (PSG) 1 - 0 yenen Bayern Münih oldu. - Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Millî Takımı Avrupa Şampiyonu oldu (30 Ağustos)ZENİCA/İSTANBUL - Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Millî Takımı, 2020 Avrupa Genç Kızlar Şampiyonası’nın finalinde Sırbistan’ı 3 - 2 yenerek şampiyon oldu. Genç Kız Millî Takımı, bu sonuçla Avrupa Şampiyonası tarihinde ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.

Şampiyon Başkent İnter 

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