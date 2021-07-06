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Yıldız boksörler ringde nefes kesti
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6 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Yıldız boksörler ringde nefes kesti

Yıldız boksörler ringde nefes kesti

Sporcuların müsabaka öncesi hazırlığı

Boksör Karya Efes Allah Boks 

-Müsabakalardan detay
-Seyirciler ve sporculardan detay
-Antrenör ile röportaj
-İl temsilcisinin açıklamaları

- - Normalleşme süreci ile 1.5 yıldır yapılamayan salon müsabakaları start aldı ERZURUM

- Türkiye Boks Federasyonu tarafından organize edilen Yıldız ve Gençler Boks Turnuvası müsabakaları nefes kesti. Erzurum Boks İl Temsilciliği tarafından planlanan ve 3 gün sürecek turnuvaya 14-17 yaş grubu 100 sporcu katılıyor. Palandöken Kapalı Spor Salonu'nda yapılan müsabakalar 16 sıklette devam ediyor. Boksörler dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele ediyor. Erzurum Boks İl Temsilcisi Yunus Özkan yaptığı açıklamada, “Şu anda Erzurum Palandöken Kapalı Spor Salonu'nda organize edilen Üst Minikler Erzurum İl Birinciliği devam ediyor. Burada dereceye girecek boksörler 11-16 Temmuz’da Sakarya’da yapılacak Üst Minikler Türkiye Şampiyonası ön elemelerine katılacak. Sakarya’da yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda da derece giren sporcular Avrupa ve Dünya Şampiyonaları'nda ilimizi ve ülkemizi temsil etmeye hak kazanacaklar. Uzun bir aradan sonra ringlerde gonk çalınmasını özlemiştik. Yaşanan pandemi inşallah son bulur ve normal hayata geçeriz” diye konuştu.

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