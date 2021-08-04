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Yiğidolar, Dinamo Batumi maçına hazır
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4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Yiğidolar, Dinamo Batumi maçına hazır

Yiğidolar, Dinamo Batumi maçına hazır

-sivasspor antrenman, futbolcu, genel detaylar

- SİVAS

Sınav Dolar Sivasspor Rektör Futbol 


- UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Dinamo Batumi ile karşılaşacak DG Sivasspor, Gürcistan'da yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'ndaki ilk sınavı için bugün Batum'a geldi. Kırmızı-beyazlı ekip akşam saatlerinde maçın oynanacağı Batumi Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı. Dinamo Batumi ile Sivasspor yarın saat 20.00'de Batumi Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan Irfan Peljto görev yapacak.
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