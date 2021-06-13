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13 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Yeşil sahada evlilik teklifi

Yeşil sahada evlilik teklifi

Futbolcunun kız arkadaşını yeşil sahaya getirmesi

Dera Kız Arkadaş Evlilik Teklifi Sparta 

-Kızın önünde diz çökerek evlilik teklifi etmesi ve kucaklaşması
-Futbolcu ve kız arkadaşının açıklaması
-Maç sonundan detay

( ISPARTA )- Emresporlu futbolcu galibiyet sonrası kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu ISPARTA

- Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Isparta Emrespor’un futbolcusu Osman Erol, 3-0 yendikleri Akşehirspor maçı sonrasında kız arkadaşına sürpriz yaparak, yeşil sahada evlilik teklifinde bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu’nun düzenlediği Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nde mücadele eden Isparta Emrespor, Akşehirspor’u 3-0 mağlup etti. Isparta Milli Egemenlik Sahası’nda oynanan maçın ardından Emrespor’un savunma oyuncusu Osman Erol, kız arkadaşı Ebru Şencan’a yeşil sahada yüzük takarak evlilik teklifinde bulundu. Maç sonrası kız arkadaşını yeşil sahaya getiren Futbolcu Osman Erol, “Benimle evlenir misin” pankartı eşliğinde önünde diz çökerek, evlenme teklif etti. Yüzük takan ve çiçek vererek kız arkadaşına evlenme teklifi yapan Erol’a takım arkadaşları ile sporseverlerde büyük destek verdi. Erol, kız arkadaşı Ebru Şencan’dan ‘evet’ yanıtını aldı. Emresporlu Futbolcu Osman Erol, “Çok mutluyum. Hem 3 puan aldık hem de ömür boyu mutluluk yaşayacağım” dedi.
Ebru Şencan ise “Çok mutluyum, çok şaşırdım. Böyle bir şey beklemiyordum” diye konuştu.

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