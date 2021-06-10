Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Yeşil saha boks ringine döndü

Yeşil saha boks ringine döndü

Çıkan kargaşadan detaylar

( SAKARYA )- BAL Ligi'nde son düdükle saha karıştı- Futbol unutuldu, yumruk ve tekmeler havada uçuştu SAKARYA

Asus Gine Boks 


- BAL’ın ilk maçında Karasuspor ile Hendekspor karşı karşıya geldi. 90+9 dakika süren maçta Hendekspor, Karasuspor’u mağlup etti. Maç sonunda Hendekspor’un bir oyuncusunun Karasuspor’un oyuncusu Kaan İr’e yumruk atmasıyla saha karıştı. Futbolun unutulduğu yeşil saha adeta boks ringine döndü. Karasuspor, Karasu Şehir Stadı’nda Hendekspor ile BAL’ın ilk maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Hendekspor, Karasuspor’u 3-2 mağlup etti. Hendekspor’un uzatmanın son dakikasında attığı gol ile maç tamamlandı. Maçın ardından Hendekspor’u bir oyuncunun Karasuspor’un kalecisine yumruk atmasıyla birlikte saha karıştı. Sahada yumruklar konuşurken Hendekspor Antrenörü Talip Toprak’ın kendi oyuncusuna attığı tokat dikkatlerden kaçmadı. Çıkan kargaşanın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ve bekçiler sahaya girerek tarafları güçlükle ayırdı. (EA-BCT-DK-Y)
İlgili Foto Galeriler
Zenginliği Dudak Uçuklatıyor Zenginliği Dudak Uçuklatıyor
ONE MMA Boks ŞampiyonasıONE MMA Boks Şampiyonası
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement