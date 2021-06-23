Yenişehir’de şampiyona özel gece hazırlandı

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- - Beşiktaşlı taraftarlar Yenişehir’de buluştu BURSA



- Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun şampiyonu Beşiktaş için Bursa’nın Yenişehir ilçesinde Beşiktaşlılar Derneği tarafından özel kutlama yapıldı. Yenişehir Beşiktaşlılar Derneği tarafından düzenlenen ve sunuculuğunu gazeteci Ezgi Atav’ın yaptığı kutlamalara Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Dernekler Koordinatörü Emin Biber, MHP Yenişehir İlçe Başkanı Arif Eren, Türkiye genelindeki dernek başkanları ve çok sayıda protokol mensubu ile taraftarlar katıldı.

Renkli ve duygulu görüntülerin yaşandığı kutlama gecesinde konuşan Yenişehir Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Taner İtak, “Siyasi fikrimiz ne olursa olsun, ortak noktada buluştuğumuz şey Beşiktaş kavramı. Bu çok kıymetli, değerli bir olgu, çok mutluyuz. Çifte kupayı kaldırdık ve çifte şampiyon olduk. Bunun kutlaması için bir araya geldik. Çeşitli il ve ilçelerden gelen dernek başkanlarımız ve misafirlerimiz var. Beşiktaş bayrağını Yenişehir’de dalgalandırmak için yönetim kurulumuzla beraber sonuna kadar mücadele ediyoruz. Herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “Tabii ki bütün spor faaliyetlerine katılıyoruz. Şunu söylemeliyim ki, spor camiasında yanlış insanlar barınmaz, spor ile uğraşan yanlış insan olmaz. Hepimizin hedefi tutmuş olduğumuz takımların şampiyon olmasıdır, fakat sporun, futbolun üç sonuçlu bir müsabaka olduğunu unutmamalıyız. Bunun mağlubiyeti, galibiyeti ve beraberliği de var. Buraya gelirken galibiyetin en güzelini yaşadık. İki kupayı birden kazandıran Sergen Yalçın’la Beşiktaş Kulübü’nün anlaşması ve bu anlamda camiamıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Dernekler Koordinatörü Emin Biber, “Taner kardeşimize çifte kupayı getirdik. Beşiktaş 118 senelik bir çınar, Sergenler gelir, gider. Mühim olan hepimizin birlikte Beşiktaş’ımıza sahip çıkması” şeklinde konuştu.

Yapılan kutlamaya şampiyon Beşiktaş’ın kupaları getirildi.



