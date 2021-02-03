Yeni Adana Stadyumu’nun derbiyle açılması bekleniyor

-Cüneyt Dumlupınar açıklaması

-Yeni Adana Stadyumu'nun havadan görüntüsü (ARŞİV)



- ADANA



- Yeni Adana Stadyumu’nun 14 Şubat’ta oynanacak Adanaspor-Adana Demirspor derbisiyle açılması bekleniyor. Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, "Yeni stadyumumuza 14 Şubat’ta kavuşacağımız doğrultusunda bilgiler var. Net, resmi bir bilgi yok ama öyle umuyoruz" dedi.

Adana'nın Sarıçam ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımına 2014 yılında başlanan UEFA standartlarındaki 33 bin kişi kapasiteli yeni stadyum tamamlandı. 102 dönüm arazinin 43 dönümlük bölümü üzerine inşa edilen stadyum, 6 kat yüksekliğinde, 33 bin kişi kapasiteli olarak tasarlandı. Stadyumda sosyal donatıların yanı sıra 10 asansör, 2 yürüyen merdiven, 104 turnike, basın ve VIP tribünü yer alıyor. TFF 1. Lig’in 21. haftasında 14 Şubat Pazar günü oynanacak olan Adanaspor - Adana Demirspor maçıyla açılışı planlanan statta tüm hazırlıklar neredeyse tamamlandı. Statta ses denemelerine de başlanırken 14 Şubat’ta oynanacak Adana derbisine stadı hazırlamak için işçiler gece gündüz çalışıyor. Konuyla ilgili İHA’ya açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, “Bütün çalışmalar 14 Şubat’ta açılması doğrultusunda ama daha resmiyet kazanmadı. Bize bildirilen yeni stadımıza 14 Şubat’ta geçeceğimiz doğrultusunda. Net, resmi bir yazı şu an gelmiş değil. 14 Şubat Sevgililer Günü. Adanaspor hem ezeli dostumuz ve rakibimiz. Onlarla stadyumun açılışı daha anlamlı olacak” diye konuştu.

Öte yandan Adanaspor da geçen hafta oynadığı Eskişehirspor maçının ardından sosyal medya hesabında paylaştığı galibiyet fotoğrafının altına ‘Elveda 5 Ocak’ yazdı. 1938 yılında hizmete giren 16 bin 95 kişi kapasiteli 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu ise havadan görüntülendi.



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